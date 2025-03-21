На горящей нефтебазе в Краснодарском крае произошел взрыв

Площадь пожара увеличилась до десяти тысяч квадратных метров.

В Кавказском районе Краснодарского края на горящей нефтебазе произошел взрыв, пострадали два человека. Как сообщается в Telegram-канале регионального оперативного штаба, площадь пожара увеличилась с 20 до десяти тысяч квадратных метров.

«В процессе тушения из-за разгерметизации горящего резервуара произошел взрыв нефтепродуктов и выброс горящей нефти. В результате повреждены три единицы техники, пострадали двое пожарных», — сказано в публикации.

Огнеборцам оперативно оказали первую помощь, доставили в больницу с легкими ожогами и отравлением продуктами горения. Жизни и здоровью сотрудников ничто не угрожает. Тем временем пламя распространилось еще на один резервуар. Таким образом, сейчас горят два резервуара, запорная арматура, нефтепродукты в обваловании и тех, которые были выброшены взрывом за границы отсеков.

В ночь на 19 марта в небе над регионом были замечены и ликвидированы несколько дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Пожар на нефтебазе начался после падения обломков дронов на ее территорию. В данный момент в тушении пожара участвуют 456 человек и 181 единица техники.

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