Эммануэль Макрон анонсировал дату саммита по Украине в Париже

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова 17 0

Президент Франции Макрон: саммит по Украине состоится 27 марта в Париже

Макрон анонсировал дату саммита по Украине в Париже

Фото: Michael Kappeler/AP/TASS

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В «коалицию желающих» входят не только страны Евросоюза.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что саммит «коалиции желающих» по Украине состоится в Париже 27 марта. Об этом сообщается на портале канала BFMTV. На встрече, в частности, будут присутствовать представители Германии, Италии, Польши и прочих государств Евросоюза (ЕС), а также не входящие в него Великобритания и Канада.

По словам Макрона, на саммите будет присутствовать и президент Украины Владимир Зеленский. Целью мероприятия станет подтверждение обязательств европейских стран перед Киевом, а также формулирование конкретных задач относительно краткосрочной военной поддержки. Как выяснилось накануне, на саммите Европейского союза не были приняты окончательные решения.

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас, к примеру, предлагала выделить 40 миллиардов евро и пять миллиардов в сокращенном варианта в пять миллиардов. Этих сумм не было в итоговом заявлении, опубликованном от имени 26 стран Евросоюза, так как Венгрия заблокировала возможность всеобщего соглашения по Украине и отказалась от плана «достижении мира через силу».

Ранее, писал 5-tv.ru, венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил о желании восстановить экспорт товаров в Россию.

-1° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 47%
84.40
1.55 92.46
1.63
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 марта для всех знаков зодиака

Последние новости

6:32
Эммануэль Макрон анонсировал дату саммита по Украине в Париже
6:18
«Мне не платят за то, чтобы я был оптимистом»: главе МИД РФ Сергею Лаврову — 75
6:00
ВСУ смело «Ураганом». Лучшее видео из зоны СВО
5:55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 марта для всех знаков зодиака
5:41
«Оторванные лапы»: как в Курской области спасают домашних животных
5:28
Шойгу прибыл в КНДР

Сейчас читают

«Оторванные лапы»: как в Курской области спасают домашних животных
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 марта для всех знаков зодиака
Три восьмерки: Овечкин забил «Филадельфии», до рекорда Гретцки — шесть шайб
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🌓Чем опасен коридор затмений с 7 марта по 5 апреля 2025
🧙Не всем повезло: что стало с актерами из Гарри Поттера
Новые правила для владельцев собак с 1 марта 2025 в России
Кто ты из корейской дорамы по знаку зодиака — гороскоп