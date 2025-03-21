«Символ российской дипломатии»: Лукашенко поздравил Лаврова с 75-летием

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 19 0

Александр Лукашенко поздравил Сергея Лаврова с 75-летием

Лукашенко подзавил Лаврова с ДР

Фото: © РИА Новости/МИД РФ

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Президент Белоруссии высоко оценил профессиональные качества главы МИД РФ.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил главу Министерства иностранных дел России (МИД) Сергея Лаврова с 75-летним юбилеем. Об этом сообщила пресс-служба лидера Белоруссии.

«Опытнейший дипломат с глубоким пониманием современных реалий, преданный делу профессионал, посвятивший всю свою жизнь службе на благо Отечества, истинный патриот — Вы по праву стали символом российской дипломатии», — говорится в поздравлении.

Глава Республики подчеркнул, что вклад Сергея Лаврова сыграл важную роль в формировании справедливого многополярного мира, а также указал на способность министра отстаивать национальные интересы даже в условиях «беспрецедентной международной напряженности».

Александр Лукашенко высоко оценил и дружественное отношение главы МИД РФ к Белоруссии, и его стремление к укреплению партнерских отношений между двумя странами. Он также выразил надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество и пожелал Лаврову здоровья, счастья и благополучия.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что главе МИД России Сергею Лаврову — 75 лет.

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