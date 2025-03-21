«Наглядно показывает»: Захарова похвалила фильм «Красный шелк»

Российско-китайская картина укрепляет культурные связи между государствами.

Фильм «Красный шелк» правдиво отразил продажу Китайско-Восточной железной дороги (КВЖД). Об этом рассказала официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова на брифинге.

По ее словам, картина продемонстрировала наглядную историчность, точно отразив роль КВЖД как ключевого военно-логистического объекта СССР, обеспечивавшего связь с китайскими регионами.

«В отношении железной дороги организовывались регулярные диверсии, провокации при непосредственном участии японцев. Как все происходило, наглядно показывает в том числе недавно вышедший на экраны российско-китайский художественный фильм «Красный шелк», — отметила она.

Захарова подчеркнула, что фильм не только сохраняет историческую память, но и укрепляет культурные связи между Россией и Китаем. Он подчеркивает общее прошлое государств в противодействии внешним угрозам.

Действия кинокартины разворачиваются в 1920-е годы. Советские разведчики сопровождают китайских курьеров в Москву с секретными документами. Затем, по сюжету, в Транссибирском экспрессе происходит убийство. Лента сочетает в себе захватывающий детективный сюжет, романтическую интригу и динамичные боевые сцены в стиле кинокартин Гая Ричи.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что фильм «Красный шелк» собрал в прокате полмиллиарда рублей.