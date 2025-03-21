Комиссия утвердила план по подъему танкеров «Волгонефть» со дна Черного моря

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 19 0

Это поможет предотвратить повторный разлив мазута.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

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План по подъему частей затонувших судов «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» со дня Черного моря был утвержден. Об этом сообщил вице-премьер РФ Виталий Савельев на заседании правительственной комиссии по ликвидации разлива мазута.

«Решение, которое мы выбирали, оно непросто нам далось. Мы искали вместе наукой, с научно-техническим сообществом, с экспертами, с практиками, которые имели опыт подъема таких затонувших частей. И мы пришли все вместе к решению, что мы будем строить инженерное сооружение, которое называется коффердам», — ответил Савельев.

По его словам, это специальная конструкция, которая будет с помощью плавучего дока подходить к трем частям и накрывать их. В коффердамах сделают специальные люки-отверстия. И через них пройдет откачка имеющегося мазута.

Савельев отметил, что просто поднять со дна затонувшие обломки танкеров без разлива мазута — не получится. Поэтому пришлось придумать такой вариант, который бы гарантировал, что вещество останется в коффердамах. Впоследствии их утилизируют вместе с частями судов без мазута.

Крушение танкеров

Крушение танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» в Керченском проливе произошло из-за непогоды 15 декабря 2024 года. На борту первого танкера было 13 членов экипажа, на втором — 14. Известно, что один моряк погиб. Все остальные — спасены. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

В результате крушения произошел разлив нефтепродуктов в Черное море. После этого мазут с танкеров добрался до пляжей Анапы.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в Анапе усилили меры по очистке пляжей после новых выбросов мазута.

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