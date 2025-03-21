В Кремле назвали Киев виновником взрыва на станции в Судже

Эфирная новость 49 0

Россия воздерживается от ударов по энергетической инфраструктуре Украины.

Фото, видео: Сергей Бобылев/POOL/ТАСС; 5-tv.ru

В Кремле заявили, что Киев является очевидным виновником взрыва на газоизмерительной станции в Судже. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что доверять представителям украинского режима нельзя.

«Действия киевского режима хорошо всем известны из многочисленных сообщений СМИ, публикуются и кадры соответствующие, поэтому все могут видеть, насколько можно доверять слову Зеленского. Второе — приказ верховного главнокомандующего действует, и российские вооруженные силы воздерживаются в настоящее время от ударов по энергетической инфраструктуре Украины, в соответствии с той договоренностью, которая была достигнута между США и Россией», — сказал пресс-секретарь президента РФ,

-1° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 47%
84.40
1.55 92.46
1.63
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 марта для всех знаков зодиака

Последние новости

14:33
«Ты уже следующий»: Игорь Крутой пришел проститься с Бедросом Киркоровым
14:21
Филипп Киркоров провожает отца в последний путь: слезы на глазах и дети рядом
14:16
Российские военные продолжают эвакуацию мирных жителей из Константинополя под ДНР
14:04
Сатурн «спрячет» свои кольца: 23 марта произойдет редкое астрономическое явление
13:56
«Выбор президента»: Путин лично подобрал переговорщиков от РФ для консультаций с США
13:50
Международный трибунал обнародовал доклад о пытках российских военных в плену ВСУ

Сейчас читают

В Храме Христа Спасителя отпевают Бедроса Киркорова
Плати алименты: суд отклонил жалобу Прилучного о снижении выплат детям от Муцениеце
Актрису бурлеска Лялю Бежецкую госпитализировали с ножевым ранением
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🌓Чем опасен коридор затмений с 7 марта по 5 апреля 2025
🧙Не всем повезло: что стало с актерами из Гарри Поттера
Новые правила для владельцев собак с 1 марта 2025 в России
Кто ты из корейской дорамы по знаку зодиака — гороскоп