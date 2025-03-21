В Кремле заявили, что Киев является очевидным виновником взрыва на газоизмерительной станции в Судже. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что доверять представителям украинского режима нельзя.

«Действия киевского режима хорошо всем известны из многочисленных сообщений СМИ, публикуются и кадры соответствующие, поэтому все могут видеть, насколько можно доверять слову Зеленского. Второе — приказ верховного главнокомандующего действует, и российские вооруженные силы воздерживаются в настоящее время от ударов по энергетической инфраструктуре Украины, в соответствии с той договоренностью, которая была достигнута между США и Россией», — сказал пресс-секретарь президента РФ,