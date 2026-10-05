Минобороны контролирует обстановку у границ России на фоне действий Эстонии

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 31 0

Громкие заявления из стран Прибалтики поступают очень давно, однако действиями они не подкреплены.

Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Ашихмин; 5-tv.ru

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Минобороны России и другие профильные службы следят за ситуацией у российских границ. Об заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он прокомментировал сообщения о планах Эстонии разместить военные подразделения ближе к российской территории.

«Здесь не должно быть сомнений, что наше Министерство обороны, другие соответствующие службы обладают необходимым разведывательным потенциалом», — подчеркнул представитель Кремля.

Поводом для вопроса стала публикация Financial Times о переходе Эстонии к стратегии «активной обороны». По сведениям газеты, страна перебрасывает элитные подразделения ближе к России. Первую эстонскую бригаду планируют разместить примерно в 50 километрах от границы.

Песков отметил, что российские структуры способны отслеживать изменения обстановки и давать им необходимую оценку.

Ранее Песков заявлял, что антироссийская риторика прибалтийских государств отличается небольшими масштабами, но высокой громкостью.

Отдельно Песков высказался о запрете Эстонии на транзит российского зерна. По его словам, такое решение может повлиять на доступность продовольствия в мире, в том числе в Африке.

При этом пресс-секретарь президента подчеркнул, что Россия продолжает оставаться надежным поставщиком зерна.

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