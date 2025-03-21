Центробанк РФ принял решение по уровню ключевой ставки

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина Срочная новость 52 0

Текущее инфляционное давление снизилось, но все еще остается на высоком уровне.

Центробанк РФ принял решение по размеру ключевой ставки

Фото: © РИА Новости/Мария Девахина

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Центробанк России сохранил ключевую ставку на уровне 21% в третий раз подряд. Об этом сообщается в официальном релизе Банка РФ.

Сообщается, что инфляционное давление удалось несколько снизить, но оно все еще остается на достаточно высоком уровне. Сберегательная активность граждан страны остается также высокой, а рост кредитования все еще сдержанный.

Инфляция за январь и февраль снизилась и составила в среднем 9,1% по сравнению с четвертым кварталом 2024 года, когда текущий рост цен составлял 12%. На 17 марта годовая инфляция составила 10,2%.

Следующее заседание ЦБ РФ по размеру ключевой ставки планируется провести 25 апреля 2025 года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что средняя ставка по вкладам на срок от трех до 12 месяцев опустилась ниже 20%. За прошедший месяц доходность понизилась на один процентный пункт. Уточняется, что она достигла 19,9%.

Больше всего ставки снизились по полугодовым вкладам — в среднем на 1,5 процентный пункт, что составило 20,4%, по информации сайтов кредитных организаций. Доходность данных депозитов по-прежнему самая высокая, однако в настоящий момент она находится ниже уровня ключевой.

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