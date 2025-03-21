Владислав Третьяк о Бедросе Киркорове: «Многое сделал для сближения народов России и Болгарии»

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Евгения Алешина
Евгения Алешина Эксклюзив 105 0

Третьяк: Бедрос Киркоров сделал многое для сближения народов РФ и Болгарии

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Майшев; 5-tv.ru

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Отпевание музыканта проходит в московском Храме Христа Спасителя.

Народный артист России Бедрос Киркоров сделал очень много для сближения народов России и Болгарии, а также всего СССР. Об этом сказал президент Федерации хоккея РФ Владислав Третьяк корреспонденту 5-tv.ru во время прощания с артистом в столичном Храме Христа Спасителя.

«Приятный человек в общении, культурный, образованный. Очень много сделал для сближения народов России и Болгарии, с также Советского союза. Что еще можно говорить? Народный артист», — говорит Третьяк.

Кроме того, как отметил Третьяк, Киркоров-старший сделал большой вклад в музыкальную индустрию.

Президент Федерации хоккея РФ добавил, что был знаком с Бедросом Киркоровым много лет, был с ним в хороших отношениях, но не общался очень близко. Однако он не смог не прийти на прощание с ним и не почтить его память.

Отпевание народного артиста РФ Бедроса Киркорова проходит в московском Храме Христа Спасителя в закрытом формате. Потом музыканта похоронят на Троекуровском кладбище.

О смерти Бедроса Киркорова сообщил его сын Филипп. В личном блоге он рассказал, что смерть наступила в 15:37 по московскому времени.

Это произошло 18 марта, причиной стала острая сердечная недостаточность. Бедрос скончался у себя дома, но сына рядом не было — Филипп в это время находился на съемках в Марокко.

Ранее 5-tv.ru писал, что Пригожин рассказал о состоянии Бедроса Киркорова на их последних встречах.

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