Правительство выделило 750 миллионов рублей на музыкальный конкурс «Интервидение»

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Премьер-министр РФ Мишустин выделил 750 миллионов на музыкальный конкурс

Мишустин распорядился выделить МИД России 750 млн рублей на проведение музыкальн

Фото: 5-tv.ru

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Мероприятие пройдет в Москве и Московской области.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал 20 марта 2025 года распоряжение о выделении Министерству иностранных дел России 750 миллионов рублей для финансирования Международного музыкального конкурса «Интервидение». Он пройдет в Москве и Подмосковье в 2025 году, будет организован при поддержке Фонда «Традиции искусства». Средства пойдут на подготовку и проведение события, призванного укрепить культурные связи и популяризировать российскую музыку на мировой сцене.

МИД России будет контролировать расходование бюджета и должен будет представить отчет о целевом использовании средств до 1 февраля 2026 года.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что бывшая участница группы «Тату» Елена Катина высказалась о международном музыкальном конкурсе «Интервидение». По мнению певицы, аналог «Евровидения» в России — хорошая идея. Как известно, в европейском конкурсе Катина и ее коллега Юлия Волкова заняли третье место в 2003 году с песней «Не верь, не бойся, не проси».

Кроме того, Елена заявила, что согласится выступить на российском состязании, если поступит такое приглашение, но только в качестве члена жюри.

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Правительство выделило 750 миллионов рублей на музыкальный конкурс «Интервидение»

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