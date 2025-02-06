Лена Катина из «Тату» высказалась о музыкальном конкурсе «Интервидение»

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 84 0

Лена Катина назвала конкурс «Интервидение» возможностью показать таланты

Лена Катина из «Тату» высказалась об «Интервидении»

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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В 2003 году группа заняла третье место на «Евровидении».

Бывшая участница группы «Тату» Елена Катина высказалась о международном музыкальном конкурсе «Интервидение», который, по планам, пройдет в Москве осенью 2025 года. По мнению певицы, аналог «Евровидения» в России — хорошая идея. Как известно, в европейском конкурсе Катина и ее коллега Юлия Волкова заняли третье место в 2003 году с песней «Не верь, не бойся, не проси».

«Если люди захотят участвовать, то почему бы и нет? Это здорово, что появится возможность показать себя», — цитирует артистку aif.ru.

Кроме того, Елена Катина заявила, что согласится выступить на российском состязании, если поступит такое приглашение, но только в качестве члена жюри.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении «Интервидения» 3 февраля. Планы организовать мероприятие озвучивались еще летом прошлого года. Предполагается, что конкурс должен стать ежегодным, так как многие государства заинтересовались возможностью продемонстрировать свою аутентичную национальную песенную культуру.

Ранее, писал 5-tv.ru, глава МИД России Сергей Лавров отметил, что заявки на участие в «Интервидении» уже подали 20 стран. Он также подчеркнул, что на музыкальном состязании не будет «извращений и издевательств над природой человека», которые мир вынужден был наблюдать во время Олимпиады в Париже.

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