Умер экс-гитарист групп S.P.O.R.T. и Tequilajazzz Олег Баранов

|
Стефания Чашина
Стефания Чашина 31 0

Ему было 57 лет.

Умер экс-гитарист групп S.P.O.R.T. и Tequilajazzz Олег Баранов

Фото: Евгений Стукалин/ТАСС

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Санкт-Петербурге на 58-м году жизни скончался участник рок-групп S.P.O.R.T., Tequilajazzz и «Бондзинский» Олег Баранов. Соответствующее заявление сделали представители музыкального коллектива S.P.O.R.T. на странице в социальной сети.

«Ушел наш Олег… Безмерно скорбим», — сообщили они в публикации о трагедии.

На данный момент причина смерти гитариста неизвестна, как и дата прощания с ним.

Олег Баранов завоевал сердца поклонников в 1993 году, когда появился на сцене в составе коллектива S.P.O.R.T., с которым тогда исполнял хиты «Каникулы», «Рыбалка», «Миминошная» и «Бонд». Музыканты стали популярны благодаря необычной подаче текстов в виде философских монологов в речитативе.

Примерно в то же время Олег вступил в группу Tequilajazzz, специализировавшуюся на альтернативном роке и джаз-роке. С ее участниками он исполнял такие песни как «Звери» и «Зимнее солнце».

Олег Баранов также был продюсером для начинающих артистов и организатором региональных соревнований по музыкальной компьютерной игре.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в 54 года умер экс-хоккеист «Авангарда» и «Ак Барса» Федор Малыхин.

-1° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 47%
84.40
1.55 92.46
1.63
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 марта для всех знаков зодиака

Последние новости

16:03
«С большим сердцем»: «внебрачный сын» Бедроса Киркорова пришел проститься с ним
15:50
«Поддержать спортсменов из конфликтных зон»: новая глава МОК поставила цели
15:46
Умер экс-гитарист групп S.P.O.R.T. и Tequilajazzz Олег Баранов
15:35
Герасимов проинспектировал передовые позиции российских войск в зоне СВО
15:30
ООН предупреждает: ледники всего мира тают с рекордной скоростью
15:17
«Ветеран войны, человек искусства»: Песков назвал Бедроса Киркорова уникальной личностью

Сейчас читают

«Ветеран войны, человек искусства»: Песков назвал Бедроса Киркорова уникальной личностью
В Храме Христа Спасителя отпевают Бедроса Киркорова
Мосгорсуд отклонил жалобу Павла Прилучного на воспитание детей
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🌓Чем опасен коридор затмений с 7 марта по 5 апреля 2025
🧙Не всем повезло: что стало с актерами из Гарри Поттера
Новые правила для владельцев собак с 1 марта 2025 в России
Кто ты из корейской дорамы по знаку зодиака — гороскоп