Давно мечтал: рэпер Offset попросил экскурсию по Кремлю перед концертом в Москве

Выступление американского артиста состоится 18 апреля.

Рэпер Offset, настоящее имя которого Киари Кендрелл Сифус, попросил организаторов своего предстоящего концерта в Москве устроить ему экскурсию по Кремлю. Американский артист, который в апреле приедет в российскую столицу, давно мечтает посетить эту историческую крепость и погрузиться в атмосферу культуры и величия.

Концерт Offset состоится 18 апреля 2025 года. Для рэпера это не первый визит в Россию: в 2019 году он уже выступал в Москве.

Offset, ранее известный как участник популярной хип-хоп-группы Migos, является трехкратным номинантом на премию «Грэмми» и автором хитов ZEZE, Clout, Bad and Boujee, Alive. Он сотрудничал с такими звездами хип-хопа, как Travis Scott, Tyga, Kodak Black и Lil Jon, и продолжает оставаться одним из самых ярких представителей американской рэп-сцены.

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