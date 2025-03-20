Канье Уэст сделал шокирующее заявление: «Кардашьян занимается секс-торговлей детьми»

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Анна Криушина
Анна Криушина 42 0

Канье Уэст обвинил бывшую жену Ким Кардашьян в продаже детей в секс-рабство

Канье Уэст сделал шокирующее заявление: «Кардашьян занимается секс-торговлей детьми»

Фото: www.globallookpress.com/CraSH

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Обвинение появилось на фоне конфликта рэпера с бывшей женой.

Американский рэпер Канье Уэст вновь оказался в центре скандала — обвинил свою бывшую жену Ким Кардашьян в секс-торговле. Шокирующий пост он опубликовал на своей странице в социальной сети X. Публикация появилась после того, как портал TMZ рассказал о желании Ким лишить рэпера опеки над детьми.

Фото: x.com/kanyewest

«Кардашьяны — секс-работники. Они занимаются секс-торговлей черными детьми, которых они стратегически производят», — написал Уэст.

Поводом для такого заявления стало фото младшей дочери Канье и Ким — Чикаго, которое появилось на заставке планшета бывшей супруги. Уэст посчитал снимок слишком откровенным, хотя на фото девочка была запечатлена в пижаме с игрушкой и напитком в руках. Кроме того, Канье заявил, что ему не позволяют видеться с семилетней наследницей.

Также рэпер выразил недовольство участием 11-летней дочери Норт в музыкальном клипе певицы FKA Twigs. Канье считает, что дочь нарядили в слишком откровенную одежду.

Фото: x.com/kanyewest

«Мне не нравится, что в своем клипе Twigs переодевает мою дочь во взрослую одежду», — пояснил исполнитель.

Пока семья Кардашьян не прокомментировала ситуацию, но скандал продолжает набирать обороты в социальных сетях.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что бывшая ассистентка Канье Уэста пустилась в бега из-за угроз с его стороны.

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