В Ростове-на-Дону произошел взрыв в многоквартирном доме из-за атаки БПЛА ВСУ

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 59 0

Из-за атаки украинского БПЛА произошел взрыв в жилом доме в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону произошел взрыв в многоквартирном доме из-за атаки БПЛА ВСУ

Фото: © РИА Новости/Сергей Батурин

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Есть пострадавшие. На место происшествия выехали оперативные службы.

Из-за атаки украинского БПЛА произошел взрыв в многоквартирном доме в Ростове-на-Дону, два человека пострадали. Об этом сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь в Telegram-канале.  По предварительным данным погибших нет.

«Из-за атаки БПЛА в Ростове-на-Дону произошел взрыв в многоквартирном доме на ул. Горсоветской, 49», — сказано в сообщении.

Отмечается, что на место происшествия выехали оперативные службы. Неизвестно, есть ли пострадавшие. Детали инцидента уточняются.

На регионы РФ регулярно совершаются атаки с украинской стороны после начала специальной военной операции, о начале которой президент России Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ задействуют не только беспилотники, но и обстреливают у границы ракетами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что над российскими регионами за ночь сбили 43 дрона ВСУ. Украинские боевики пытались атаковать четыре субъекта РФ. Над Волгоградской областью ликвидировали 34 беспилотника, над Ростовской и Курской — по четыре, а над Белгородской — один. Незадолго до этого была атакована Запорожская область, повреждения получила пожарная часть.

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