Над территорией России за ночь сбили 47 украинских беспилотников

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 18 0

Минобороны: за ночь средства ПВО сбили над Россией 47 беспилотников ВСУ

Уничтожение беспилотников

Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Больше всего дронов перехватили над Воронежской областью.

Минувшей ночью силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 47 беспилотников ВСУ над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что 12 дронов противника удалось сбить над территорией Воронежской области, 11 над Белгородской, шесть — Ростовской, четыре — Волгоградской.

Также ВСУ попытались атаковать Астраханскую область, направив три БПЛА. По одному было ликвидировано над Брянской, Курской и Самарской областях. Семь перехватили над акваторией Черного моря и еще один над Азовским.

На регионы РФ регулярно совершаются атаки с украинской стороны после начала специальной военной операции, о начале которой президент России Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ задействуют не только беспилотники, но и обстреливают у границы ракетами.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что один человек погиб, еще четверо были ранены в результате атаки беспилотника ВСУ по автомобилю в селе Илек-Кошары Белгородской области. Мужчина скончался на месте от полученных ранений. Четверо его коллег были госпитализированы с минно-взрывными травмами и множественными слепыми осколочными ранениями, а также минно-взрывными травмами и контузиями.

Тема:
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