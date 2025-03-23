Ближний Восток снова в огне, а Турцию охватили протесты: главные мировые события недели

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась. Израиль прервал перемирие, которое продолжалось почти два месяца, и вновь бомбит сектор Газа, возобновив наземную операцию на юге анклава. Израиль обвиняет радикалов из движения ХАМАС в срыве соглашений, мол, они затягивают с выдачей заложников, еще 59 человек находятся у них в плену. Соответственно, ХАМАС винит во всем Израиль и утверждает, что от новых обстрелов погибло не менее 400 мирных жителей.

Рядом, в Сирии, также вооруженные столкновения в местах компактного проживания этнических и религиозных меньшинств — курдов, друзов, алавитов. Вооруженные местные отряды противодействуют новым властям, где в основном всем заправляют сунниты. Те местами жестоко подавляют протесты. Информация из региона поступает крайне противоречивая, в соцсетях много фейков.

Новое сотрудничество

В таких условиях крайне важно получать достоверную информацию с мест. Поэтому важным шагом стало подписание соглашения о сотрудничестве между нашим мультимедийным центром «Известия» и одним из главных арабских СМИ — Al Mayadeen. Телеканал базируется в Ливане, но его корреспонденты работают по всему региону, в том числе в горячих точках.

«Наши отношения особенно плотно начались в момент, связанный с военными действиями. Это самые прочные и надежные товарищеские отношения, и я уверен, что они будут в дальнейшем развиваться и будут прочными. Поэтому я считаю Al Mayadeen не просто стратегическим, а нашим близким партнером и нашими друзьями», — отметил гендиректор МИЦ «Известия» Владимир Тюлин.

Стычки в Турции

В Турции тоже неспокойно, в крупнейших городах страны массовые митинги в знак протеста против ареста мэра Стамбула Экрема Имамоглу. Он один из лидеров крупнейшей оппозиционной партии, и негласно его считают одним из возможных кандидатов в президенты республики на будущих выборах, хоть до них еще и далеко.

Против Имамоглу выдвинуто несколько обвинений, в частности в подделке диплома, в коррупции на тендерах и поддержке курдских формирований. Сам он, естественно, все отрицает, а его однопартийцы призывают сторонников выходить на улицы, хотя в самом Стамбуле, Анкаре и Измире митинги официально запрещены. Но людей много, некоторые атакуют полицейских.

Президент Эрдоган называет эти действия уличным террором. На что студенты отвечают кричалкой, до боли знакомой киевской версии «кто не скачет тот…», но на турецкий лад. Уже вызывает вопросы: кто подсказал? И неужели скачущие турки не видят, до чего доскакались на Майдане?

Россия придерживается подчеркнуто нейтральной позиции, не высказываясь ни за, ни против ареста мэра Стамбула, подчеркивая, что это внутреннее дело Турции. Ситуация не только на Ближнем Востоке сейчас нестабильная, и в таких условиях Москва полагается на проверенных временем партнеров.

Матвиенко в Азербайджане

Тому подтверждением стал визит в Азербайджан делегации Совета Федерации во главе со спикером верхней палаты. Валентину Матвиенко приняли и первый вице-президент Мехрибан Алиева, которая курирует гуманитарные проекты, и президент республики Ильхам Алиев. Москва ожидает, что делегация Азербайджана будет на праздновании 9 Мая.

Структура торговли России с Турцией и Азербайджаном очень схожая — и Анкара, и Баку покупают у нас углеводороды, а поставляют продукцию сельского хозяйства и легкой промышленности, в основном. И эти страны не поддались на угрозы санкций Запада в свое время. И правильно сделали, учитывая, как сейчас те, кто поддался и, например, оставил российский рынок, пытается вернуться.

Уйти легко, вернуться сложно

Обсуждение этого вопроса усилилось на фоне прямых переговоров Москвы и Вашингтона. Вернуться или не вернуться? А если вернуться, то как? Потому такое внимание было ко встрече президента с членами Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Президент РФ Владимир Путин дал понять, что решения по возврату будут приниматься точечно, и многое будет зависеть от того, как уходили, как позаботились или не позаботились о трудовых коллективах в России. Девиз «ничего личного, просто бизнес» тут не сработает.

«Мы никого не выгоняли. Кто ушел с нашего рынка, тот сам принял такое решение, под давлением элит своих стран, без давления — это уже неважно. В любом случае речь идет об опытных бизнесменах, которые просчитывали риски, понимали последствия своих действий. Если ниши западных компаний уже заняты российским бизнесом, то, как и говорил раньше, у нас в народе это говорят, поезд ушел. Привилегий и преференций для возвращающихся не будет», — сказал российский лидер.

Так же сдержанно на возможное смягчение санкций со стороны прежде всего США и возможный возврат западных кампаний смотрят и в Центробанке. Этот фактор даже не учитывается там сейчас в долговременных прогнозах. Он слишком гипотетический. Вместе с тем глава ЦБ признала, что в отдельных отраслях возврат западных компаний, а значит товаров и услуг, может помочь в борьбе с инфляцией. А это сейчас задача ЦБ номер один. Пока тенденции хорошие. Но ЦБ сохранил ключевую ставку высокой — 21%.

Отчет Счетной палаты

В условиях, когда кредиты дороги, приходится более взвешенно распоряжаться с расходами и изыскивать внутренние резервы. Большую работу проводит Счетная палата, по итогам прошлого года она вернула в бюджет напрямую 95 миллиардов рублей, и это больше, чем за семь предыдущих лет вместе взятых.

Вот конкретный пример: в закромах Минпромторга нашлись одиннадцать с половиной миллиардов рублей, которые еще в 2018 году были выделены Чукотке на инвестпроекты. Но их так и не случилось. Рудников не появилось за эти годы. Деньги пришлось вернуть. Советы по бережливости Счетной палаты помогают не только большим бюджетам, но и семейным.

«В отчетном году мы направили 605 рекомендаций объектам аудита, 406 из которых, включая выданные в предыдущие периоды, исполнены. Также приведу примеры выполнения рекомендаций Счетной палаты. Так, президент страны поддержал наши предложения о выплате семьям неиспользованных остатков материнского капитала. Эта инициатива была реализована в 2024 году, и соответствующий закон был подписан 8 августа 2024 года. На 1 января 2025 года данным правом уже воспользовались 41 тысяча семей», — сказал председатель Счетной палаты РФ Борис Ковальчук.

Госудума отметила выросшую эффективность Счетной палаты, а в рекомендациях на 2025 год помимо прочего предписала провести проверку Центрального банка. Причем за три года, с 2022 по 2024. Некоторые обозреватели поспешили увидеть в этом некое давление на ЦБ, мол, вот им за высокую ставку, но разочарую: эта проверка рутинная, проходит раз в три года.

Счетная палата проверяла ЦБ и в 2022 году, и в 2019-м, и в 2016-м, и когда главе Центробанка Эльвире Набиуллиной не было и ставка была низкой. В общем, тут без сенсаций. Что в условиях нынешнего и без того насыщенного событиями мира, в общем-то, не так и плохо.