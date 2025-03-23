МВД предупредило о рисках использования общественного Wi-Fi

|
Юлия Андреева
Юлия Андреева 22 0

В МВД посоветовали не использовать открытый Wi-Fi в общественных местах

В МВД посоветовали не использовать открытый Wi-Fi в общественных местах

Фото: ITAR-TASS/Артем Стариков/ТАСС

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В ведомстве раскрыли, как защитить свои персональные данные от злоумышленников.

Подключение к бесплатным Wi-Fi-сетям в общественных местах может привести к заражению мобильных устройств вирусами. Об этом сообщили агентству ТАСС в пресс-центре МВД России.

«Использование бесплатных открытых сетей Wi-Fi и зарядных устройств сопряжено с рисками заражения мобильного устройства вредоносным программным обеспечением», — говорится в сообщении.

Данные вирусы направлены на кражу у человека персональных данных, паролей, личных файлов и платежных систем. Также подключение к подобным Wi-Fi-сетям чревато замедлением работы телефона или его блокировкой.

Если использование общественной бесплатного интернета необходимо, то в ведомстве рекомендуют не вводить логины и пароли для доступа к различным сайтам, не указывать персональные и платежные данные, не пересылать по сети какую-либо документацию. Кроме того, во время подключения не следует открывать банковские и финансовые приложения.

Также глава Центробанка Российской Федерации Эльвира Набиуллина предупредила россиян о новой системе хищения денег, которую придумали мошенники. Она отметила, что аферисты придумали вирус SpyNote с функцией удаленного доступа к телефону.

Его опасность состоит в том, что он маскируется под обычные программы и поначалу не попадается на глаза пользователю. Когда мошенники дожидаются нужного момента — они удаленно открывают банковское приложение и переводят себе все накопления жертвы.

Ранее 5-tv.ru писал, что в МВД раскрыли схему мошенничества с дубайским шоколадом.

-1° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 47%
84.64
0.24 91.43
-1.03
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 марта для всех знаков зодиака

Последние новости

9:49
МВД предупредило о рисках использования общественного Wi-Fi
9:27
Спортивный разврат: чем закончился скандал в петербургском фитнес-клубе из-за бикини
9:12
Баста о своей верности жене: «Мы вымирающий вид»
9:00
Фабрики лжи: почему в США приостановили работу «Голос Америки»* и «Радио Свобода»* только сейчас
8:46
Учат в школе: в России хотят ввести оценки за поведение
8:37
Обломок беспилотника повредил жилое здание в Астраханской области

Сейчас читают

Никуда не торопится: Овечкин помог «Вашингтону» обыграть «Флориду»
«Лучше самой зарабатывать бабки»: Настя Крайнова о помолвке Виктории Дайнеко
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым
Ей завидовала полстраны: жизнь и страсть Ларисы Голубкиной

Интересные материалы

🌓Чем опасен коридор затмений с 7 марта по 5 апреля 2025
🧙Не всем повезло: что стало с актерами из Гарри Поттера
Новые правила для владельцев собак с 1 марта 2025 в России
Кто ты из корейской дорамы по знаку зодиака — гороскоп