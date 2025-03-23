МВД предупредило о рисках использования общественного Wi-Fi

В ведомстве раскрыли, как защитить свои персональные данные от злоумышленников.

Подключение к бесплатным Wi-Fi-сетям в общественных местах может привести к заражению мобильных устройств вирусами. Об этом сообщили агентству ТАСС в пресс-центре МВД России.

«Использование бесплатных открытых сетей Wi-Fi и зарядных устройств сопряжено с рисками заражения мобильного устройства вредоносным программным обеспечением», — говорится в сообщении.

Данные вирусы направлены на кражу у человека персональных данных, паролей, личных файлов и платежных систем. Также подключение к подобным Wi-Fi-сетям чревато замедлением работы телефона или его блокировкой.

Если использование общественной бесплатного интернета необходимо, то в ведомстве рекомендуют не вводить логины и пароли для доступа к различным сайтам, не указывать персональные и платежные данные, не пересылать по сети какую-либо документацию. Кроме того, во время подключения не следует открывать банковские и финансовые приложения.

Также глава Центробанка Российской Федерации Эльвира Набиуллина предупредила россиян о новой системе хищения денег, которую придумали мошенники. Она отметила, что аферисты придумали вирус SpyNote с функцией удаленного доступа к телефону.

Его опасность состоит в том, что он маскируется под обычные программы и поначалу не попадается на глаза пользователю. Когда мошенники дожидаются нужного момента — они удаленно открывают банковское приложение и переводят себе все накопления жертвы.

Ранее 5-tv.ru писал, что в МВД раскрыли схему мошенничества с дубайским шоколадом.