Коллектив распался: Дарья Храмова ушла из группы «Непара»

|
Юлия Андреева
Юлия Андреева 93 0

Дарья Храмова покинула группу «Непара»

Дарья Храмова ушла из группы Непара

Фото: © РИА Новости/Алексей Даничев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Фалловеры заподозрили неладное, ведь певица в прошлом опровергала соответствующие слухи.

Певица Дарья Храмова больше не является солисткой музыкального коллектива «Непара». Об этом она рассказала в своем Telegram-канале.

Участники группы «Непара» на XXIX Церемонии вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Участники группы «Непара» на XXIX Церемонии вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

«Уважаемые дамы и господа! В ближайших концертах группы „Непара“ меня не будет. Со вчерашнего дня я больше не работаю в группе», — написала Храмова.

Одни поклонники поздравили артистку с тем, что она будет пробовать себя в сольной карьере. Другие выразили сожаление, что больше не увидят ее в составе этого проекта. Но, конечно, больше всего тех, кто задается вопросом, что стало причиной такого решения.

Тем более, что совсем недавно, в феврале, в беседе с 5-tv.ru певица опровергла слухи, которые появились в соцсетях о распаде группы. Тогда она отметила, что они с солистом «Непары» Александром Шоуа хоть и выступают вместе, но это не мешает им реализовывать собственные планы.

«У нас разные команды. Разные люди занимаются. Объединимся в одной точке когда-то, а потом расходимся», — сказала тогда Храмова.

Пока певица не раскрывает причину того, почему она покинула группу. Некоторые подписчики посчитали, что у нее с Александром Шоуа мог возникнуть конфликт. К слову, ссоры между участниками привели к тому, что несколько лет назад дуэт покинула певица Виктория Талышинская.

Ранее 5-tv.ru сообщил, когда Ида Галич планирует выйти замуж.

-1° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 47%
84.64
0.24 91.43
-1.03
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 марта для всех знаков зодиака

Последние новости

14:04
Развод и точка: Пинчук намерена перебраться в съемную квартиру с детьми от Чобаняна
13:38
ВСУ ударили по машине главы района Курской области во время развоза хлеба
13:16
Коллектив распался: Дарья Храмова ушла из группы «Непара»
12:58
Выброс нефтепродуктов из горящего резервуара произошел ночью под Краснодаром
12:29
Более 260 человек эвакуировали из ТК в Нефтекамске из-за сильного пожара
12:13
Российские войска освободили Срибное в ДНР

Сейчас читают

Дирижера Сергея Жилина экстренно госпитализировали с болью в животе
Спортивный разврат: чем закончился скандал в петербургском фитнес-клубе из-за бикини
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым
Ей завидовала полстраны: жизнь и страсть Ларисы Голубкиной

Интересные материалы

🌓Чем опасен коридор затмений с 7 марта по 5 апреля 2025
🧙Не всем повезло: что стало с актерами из Гарри Поттера
Новые правила для владельцев собак с 1 марта 2025 в России
Кто ты из корейской дорамы по знаку зодиака — гороскоп