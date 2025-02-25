«Отдельно друг от друга»: Дарья Храмова о слухах о распаде группы «Непара»

В прошлом участники коллектива неоднократно сходились и расходились. Музыкальный дуэт пережил свое возрождение, но слухи в интернете поставили его долговечность под сомнение.

Музыкальная группа «Непара» не собирается распадаться снова. Об этом рассказала солистка коллектива Дарья Храмова корреспонденту 5-tv.ru на мероприятии, приуроченном к 25-летию «Театра Марионеток».

«Никто не распадается. Все дело в том, что группа „Непара“ — это группа „Непара“. Александр Шоуа и Дарья Храмова это разные люди, которые существуют вне проекта тоже. Никто не запрещает мне делать сольные песни, соответственно, Александру тоже. И мы классно объединяемся вместе в больших красивых концертах. И также классно продолжаем работать отдельно друг от друга. Поэтому иногда какие-то планы я могу не знать», — объяснила Дарья.

Исполнительница отметила, что они с Шоуа не принимают активное участие в жизни друг друга, поскольку являются просто коллегами. Они часто могут видеться во время концертов или на репетициях, но никто из них не привязан к другому.

«У нас разные команды. Разные люди занимаются. Объединимся в одной точке когда-то, а потом расходимся», — сказала Храмова.

Таким образом, певица опровергла один из слухов, что коллектив снова собирается распасться, как уже произошло в 2012 году и 2019. Тогда участники дуэта Александр Шоуа и Виктория Талышинская разошлись, что сопровождалось конфликтами и ссорами. У каждого из артистов на этот счет свое мнение.

Шоуа говорил, что он устал контролировать Талышинскую и призывать ее к порядку. Помимо этого, ему не нравилось, что она в жизни была слишком высокого о себе мнения, но на сцене все это пропадало.

Талышинская же говорила, что бывший коллега по сцене постоянно к ней придирался, унижал, критиковал и обвинял в алкоголизме. Однако Виктория считает, что Александр так ей мстил, поскольку у них помимо рабочих были и романтические отношения, которые распались, ведь певица встретила другого.

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