Придется отложить: когда Ида Галич планирует выйти замуж

Блогер уже знает, как будет проходить долгожданная церемония.

Свадьба телеведущей Иды Галич с бизнесменом Олегом Ледвичем откладывается из-за беременности невесты. Соответствующее заявление блогер сделала на одном из Интернет-шоу.

«Решила, что я выйду замуж после родов, когда в форму обратно приду. Мне не очень хочется быть беременным ламантином», — пошутила о своем положении Галич.

Блогер также добавила, что уже представляет, как будет проходить церемония. В частности, она хочет пойти под венец в Москве. По ее мнению, в столице лучший сервис.

Более того, будущие супруги уже выбрали имя для своего ребенка, но предпочитают пока что хранить его в тайне.

«У нас по именам были большие споры, потому что Олег хотел что-нибудь простое. Я хочу Зарину или что-нибудь такое. Он говорит: „Ну какая Зарина Олеговна?“ И мы никогда не сходились во мнении. А вот имя, которое мне приснилось, было единственное, которое нам обоим понравилось», — поделилась подробностями принятия решения мать.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Ида Галич посоветовала беременным заниматься йогой и пилатесом.