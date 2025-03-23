Дочь Любови Успенской сломала ногу на пилоне
Дочь Успенской Плаксина сломала ногу на пилоне
Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова
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Новое увлечение Татьяны Плаксиной оказалось травмоопасным.
Дочь певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина получила травму, когда занималась танцами у шеста. Об этом сообщает VOICE.
«На пуанты запрыгнула с такой яростью!» — объяснила Успенская.
Несмотря ни на что, любящая мать поддерживает начинания дочери и всегда готова рассказать о ее успехах.
«Вы видели ее на пилоне? А поет, как она там на пилоне!» — обратила внимание на дочерины достижения Успенская.
Более того, Успенская считает, что занятия помогут Плаксиной найти себе пару. Хотя сама девушка нашла себе новое хобби не для того, чтобы наладить личную жизнь.
«У меня такая мечта — снять клип на свою песню и станцевать в нем на пилоне. Это не просто увлечение, это целый проект», — объяснила Плаксина.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что дочь Успенской решила попробовать себя в пилоне.
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