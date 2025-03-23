Дочь Любови Успенской сломала ногу на пилоне

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Стефания Чашина
Стефания Чашина 67 0

Дочь Успенской Плаксина сломала ногу на пилоне

«С такой яростью»: дочь Любови Успенской сломала ногу на пилоне

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Новое увлечение Татьяны Плаксиной оказалось травмоопасным.

Дочь певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина получила травму, когда занималась танцами у шеста. Об этом сообщает VOICE.

«На пуанты запрыгнула с такой яростью!» — объяснила Успенская.

Несмотря ни на что, любящая мать поддерживает начинания дочери и всегда готова рассказать о ее успехах.

«Вы видели ее на пилоне? А поет, как она там на пилоне!» — обратила внимание на дочерины достижения Успенская.

Фото: Instagram*/uspenskayalubov_official и pacha_tati

Более того, Успенская считает, что занятия помогут Плаксиной найти себе пару. Хотя сама девушка нашла себе новое хобби не для того, чтобы наладить личную жизнь.

«У меня такая мечта — снять клип на свою песню и станцевать в нем на пилоне. Это не просто увлечение, это целый проект», — объяснила Плаксина.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что дочь Успенской решила попробовать себя в пилоне.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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