Дочь Успенской увлеклась пилоном

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Дарья Корзина
Дарья Корзина 29 0

Дочь певицы Успенской решила освоить пилон

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; Instagram*/uspenskayalubov_official и pacha_tati; 5-tv.ru

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Как певица отнеслась к новому хобби наследницы?

Певица Любовь Успенская рассказала о новом увлечении ее дочери Татьяны Плаксиной. В личном блоге артистка показала кадры, на которых ее кровинушка осваивает пилон.

Знаменитая наследница королевы шансона давно известна своими творческими увлечениями — от рисования до написания стихов и продажи картин.

«Никогда не перестаю восхищаться человеческими возможностями. И в этом плане моя доченька меня огорчала, но больше восхищала. Я пережила большое горе, но и большие радости потому, что она настолько трудолюбива и умеет посвящать все свое время хорошим делам», — подписала видео в социальных сетях Успенская.

Певица отмечает, что ее дочь всегда стремится к чему-то новому. Также она гордится тем, как Татьяна обходит стороной опасные соблазны молодежной жизни.

«Слава богу, что моя дочка другая», — заключила Успенская.

Однако не все поклонники поддержали энтузиазм певицы. В комментариях пользователи сети заметили, что слишком сильная опека не всегда идет на пользу взрослому человеку.

«Тане уже 35, а вы все относитесь к ней как к маленькой девочке»;

«Жить с такими проблемами, как у Тани, — это как быть на вулкане», — пишут они.

Ранее 5-tv.ru р писал о том, что дочь Успенской написала любовное стихотворение.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

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