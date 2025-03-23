В Ростовской области введен режим ЧС после атаки беспилотников ВСУ

В Ростове-на-Дону, Сальском, Тарасовском и Морозовском районах введен режим чрезвычайной ситуации после атаки беспилотников ВСУ. Об этом сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

В результате нападения один человек погиб и несколько получили травмы.

«Семье погибшего окажем материальную помощь. Искренние соболезнования родным и близким», — добавляет Слюсарь.

Фото: Telegram/Юрий Слюсарь/Yuri_Slusar

Врио губернатора отмечает, что в одном из домов Ростова-на-Дону повреждено 31 окно в 16 квартирах. Угрозы обрушения нет. К восстановлению стены и замене окон приступят уже 24 марта. В Сальске повреждены окна в квартире, местном магазине и музее. В хуторе Каюкова Тарасовского района взрывной волной выбиты стекла в двух домах.

Режим ЧС будет действовать до полного устранения последствий атак. Власти региона продолжают оказывать помощь пострадавшим и восстанавливать поврежденные объекты.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что беспилотник ВСУ попал в жилой дом в Ростове-на-Дону.