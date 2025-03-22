Дрон боевиков ВСУ попал в жилой дом в Ростове-на-Дону, повреждено 16 квартир
Восстановление имущества контролируется властями города.
Фото: © РИА Новости/Илья Питалев
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После атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА), которая была произведена со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) по многоэтажному жилому дому в Пролетарском районе Ростова-на-Дону, получили повреждения 16 квартир. Об этом в своем Telegram-канале написал мэр города Александр Скрябин.
«По уточненным данным, в ходе осмотра было выявлено 16 поврежденных квартир. Выбиты стекла и рамы на нескольких этажах», — отметил он в сообщении.
Глава российского субъекта дополнил, что в квартирах, попавших под удар, был установлен тепловой контур, также в них выполнены замеры, направленные для разработки оконных блоков, которые заменят деформированные.
К тому же, по данным политика, в следствии утраченного имущества жителей составлены акты пострадавших квартир.
На регионы России постоянно осуществляются атаки со стороны ВСУ после начала специальной военной операции, о которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Украинские боевики применяют не только беспилотники, но и обстреливают населенные пункты ракетами.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что режим чрезвычайной ситуации (ЧС) был введен в зоне поврежденного БПЛА дома в Ростове-на-Дону.
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