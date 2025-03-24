В Иркутской области подтоплено около 30 домов и 200 участков

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 26 0

Об этом сообщил глава региона.

В Иркутской области подтоплено около 30 домов и 200 участков

Фото: © РИА Новости/Максим Богодвид

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

На территории Иркутской области затоплено 29 жилых домов и 192 приусадебных участка. Сообщение поступило от губернатора региона Игоря Кобзева, об инциденте он написал в Telegram-канале.

«Последняя информация о ситуации с подтоплениями в ряде районов области. Итак, на данный момент по всей области подтоплены 29 жилых домов и 192 приусадебных участка», — отметил он.

При этом политик уточнил, что в Иркутском районе вода достигла 178 участков и 28 домов, в Эхирит-Булагатском она подтопила один участок, в Качугском распространилась на четыре участка и один дом, в Шелеховском на три участка, в Усольском достигла двух участков и в Баяндаевском — четыре участка.

В данный момент специальные службы осуществляют постоянную работу в районах, которые попали под удар стихии.

До этого, 20 марта, власти города Минусинск отмечали, что уровень воды в реке Минусинка снизился на один метр. Накануне, 19 марта, в региональной прокуратуре сообщили, что в Иркутской области подтоплено 13 придомовых территорий. Также было объявлено об эвакуации 22 человек, из которых шестеро — дети.

Ранее, писал 5-tv.ru, весенний паводок затронул 11 регионов России.

-1° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 47%
84.64
0.24 91.43
-1.03
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 марта для всех знаков зодиака

Последние новости

2:56
Центральный рынок загорелся на площади 800 «квадратов» в Великом Новгороде
2:40
Более 20 машин сгорели на стоянке во Владивостоке
2:21
«На 180 градусов»: жена Петрова рассказала о трудностях во время беременности
2:00
Глава банка БРИКС Дилма Руссефф переизбрана на новый срок
1:41
Уиткофф считает возможным начало военного конфликта между США и Ираном
1:23
В Иркутской области подтоплено около 30 домов и 200 участков

Сейчас читают

«Аморальный поступок» — адвокат о действиях блогера Акима Апачева в Судже
«Никто не бил»: боевики ВСУ рассказали об отношении к ним в плену
«Надеюсь, что все получится»: Буланова заинтриговала будущим старшего сына
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🌓Чем опасен коридор затмений с 7 марта по 5 апреля 2025
🧙Не всем повезло: что стало с актерами из Гарри Поттера
Новые правила для владельцев собак с 1 марта 2025 в России
Кто ты из корейской дорамы по знаку зодиака — гороскоп