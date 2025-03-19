В Минусинске из-за прорыва дамбы эвакуировано 22 человека

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Тимур Юсупов
Тимур Юсупов 43 0

Под угрозой подтопления находятся более 120 участков.

Фото, видео: Telegram/МЧС России/mchs_official; 5-tv.ru

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Паводки в регионах России

Из-за прорыва дамбы в городе Минусинске было эвакуировано уже 22 человека — под угрозой подтопления находятся более 120 участков. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

«Из-за резкого потепления и активного снеготаяния произошел выход воды из русла реки Минусинка и размыв временного инженерного сооружения», — сказано в официальном заявлении.

С момента прорыва земляной насыпи успели пострадать 13 придомовых территорий, с которых спасатели уже эвакуировали 22 человека, включая шестерых детей. На место аварии направлена аэромобильная группировка МЧС в составе 50 специалистов и восьми единиц техники. В распоряжении специалистов находятся плавсредства и насосная станция.

Для эвакуированных жителей были в кратчайшие сроки организованы пункты временного размещения, рассчитанные на 150 человек.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сотрудники МЧС эвакуировали более 500 человек из Суджанского района Курской области.

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