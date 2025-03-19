В Минусинске из-за прорыва дамбы эвакуировано 22 человека
Под угрозой подтопления находятся более 120 участков.
Фото, видео: Telegram/МЧС России/mchs_official; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Из-за прорыва дамбы в городе Минусинске было эвакуировано уже 22 человека — под угрозой подтопления находятся более 120 участков. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
«Из-за резкого потепления и активного снеготаяния произошел выход воды из русла реки Минусинка и размыв временного инженерного сооружения», — сказано в официальном заявлении.
С момента прорыва земляной насыпи успели пострадать 13 придомовых территорий, с которых спасатели уже эвакуировали 22 человека, включая шестерых детей. На место аварии направлена аэромобильная группировка МЧС в составе 50 специалистов и восьми единиц техники. В распоряжении специалистов находятся плавсредства и насосная станция.
Для эвакуированных жителей были в кратчайшие сроки организованы пункты временного размещения, рассчитанные на 150 человек.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что сотрудники МЧС эвакуировали более 500 человек из Суджанского района Курской области.
- 18 мар
- В Челябинской области и Башкирии аварийные службы борются с наводнениями
- 18 мар
- Патрушев рассказал о мерах по предотвращению природных пожаров и паводков
- 4 мар
- Власти Оренбургской области не успевают подготовиться к сезону подтоплений
- 12 февр
- МЧС: пострадавшие от паводков получили помощь в полном объеме
- 12 февр
- Большая вода близко: ряд российских регионов готовится к паводкам
- 23 янв
- «Что там реально происходит»: Путин поручил проверить работу главы Оренбуржья по борьбе с паводками
- 8 авг
- Спят на чердаках, передвигаются на лодках: как жители Дальнереченска спасаются от паводков
- 6 авг
- Паводки в Бурятии: местные жители возводят дамбы, чтобы спасти свои дома
- 10 июл
- О пожарах и паводках: Путин провел совещание с членами правительства
- 8 июл
- В Госдуме предложили выдавать гражданам жилье при его потере в ЧС
47%
-2.81 87.57
-3.27
Нашли ошибку?