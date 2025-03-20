Обстановка сложная: весенний паводок затронул 11 регионов России
В 11 регионах России резко началось весеннее половодье
Фото, видео: Telegram/МЧС Челябинской области/mchs_74; 5-tv.ru
В Челябинской области из берегов вышла река Сим.
В 11 регионах России резко началось весеннее половодье. Как сообщили в МЧС РФ, в трех из них обстановка сложная, в том числе Башкирии, Челябинской области и Красноярском крае.
Из-за того, что вода размыла насыпь, под угрозой затопления оказались десятки домов в Минусинке. Туда направили группировку спасателей, им удалось сдержать поток. Сегодня уровень воды снизился на 180 сантиметров.
А в Челябинской области из берегов вышла река Сим. В ловушку попала пожилая пара из города Аша. К полузатопленному дому на лодке прибыли спасатели. Людей перевезли к склону горы, потому что другие пути отрезала вода. Чтобы ликвидировать ледяной затор, сейчас продолжают расчищать русло реки.
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