Обстановка сложная: весенний паводок затронул 11 регионов России

В Челябинской области из берегов вышла река Сим.

В 11 регионах России резко началось весеннее половодье. Как сообщили в МЧС РФ, в трех из них обстановка сложная, в том числе Башкирии, Челябинской области и Красноярском крае.

Из-за того, что вода размыла насыпь, под угрозой затопления оказались десятки домов в Минусинке. Туда направили группировку спасателей, им удалось сдержать поток. Сегодня уровень воды снизился на 180 сантиметров.

А в Челябинской области из берегов вышла река Сим. В ловушку попала пожилая пара из города Аша. К полузатопленному дому на лодке прибыли спасатели. Людей перевезли к склону горы, потому что другие пути отрезала вода. Чтобы ликвидировать ледяной затор, сейчас продолжают расчищать русло реки.