В центре Петропавловска-Камчатского на трассу сошла лавина

В Петропавловске-Камчатском лавина обрушилась на автомобильную дорогу. Стихия сошла с Петровской сопки в центральном районе города. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы управления МЧС России по региону.

Происшествие было зафиксировано в краевой столице ночью. Снежные массы заблокировали проезд по улице Набережная.

Уточняется, что людей, как и машин, на момент происшествия в поле схода снега не оказалось.

В настоящий момент сотрудники из подрядной организации занимаются расчисткой дорожного полотна, о чем проинформировало ведомство.

По имеющимся данным, движение по указанному участку возобновлено. Представители МЧС отметили, что, несмотря на своевременную реакцию, общая картина на городских дорогах «остается сложной».

Также министерство разослало жителям города предупреждение о погодных опасностях.

«Из-за сильных осадков после прохода дорожной техники практически сразу образуются переметы. Кроме того, на дорогах по-прежнему плохая видимость», — написано в сообщении.

До этого, 20 марта, жителей Южно-Сахалинска проинформировали о возможных лавинах. Снежные массы могут сойти в районах и селах с гористой местностью.

Ранее, писал 5-tv.ru, турист попал под снежную лавину в Сочи.