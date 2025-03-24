Российских туристов просят воздержаться от поездок в Южную Корею из-за пожаров
Огонь унес жизни уже четырех человек.
Фото, видео: www.globallookpress.com/Socrates Baltagiannis; 5-tv.ru
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Российских туристов просят воздержаться от поездок в Южную Корею. Там сейчас объявлено чрезвычайное положение из-за пожаров. Известно о четырех погибших.
Сгорели больше трех тысяч гектаров леса. Пламя уже перекинулось на жилые дома. Идет массовая эвакуация местных жителей.
Эвакуация проходит и в соседней Японии. Лесные пожары вспыхнули сразу в двух префектурах. Огонь быстро распространяется из-за сильного ветра. Местные власти обратились уже за помощью к военным, чтобы ликвидировать очаги возгорания.
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