Генпрокуратура возьмет под контроль условия проведения ОГЭ по всей России

Меньше месяца остается до начала досрочной сдачи государственных экзаменов в девятых классах. На 22 апреля назначена математика. Основной этап стартует 21 мая.

За проведением основного государственного экзамена (ОГЭ) и зачислением в десятые классы проследит Генеральная прокуратура Российской Федерации. В прошлом году следователям пришлось разбираться с массовыми отказами. Проблема возникла в разных регионах, в том числе в Москве.

А в одной из школ Краснодара в десятые классы не хотели принимать сразу полсотни ребят, ссылаясь на низкий средний балл аттестата. В ходе проверки выяснилось, что некоторые заведения просто не могли обеспечить дальнейшее обучение всех учеников. Общеобразовательных классов не было, а только с углубленным изучением тех или иных дисциплин.

«Прокуроры напомнят чиновникам от образования о недопустимости привлечения учащихся к административной ответственности за несоблюдение правил итоговых аттестаций. Дадут оценку реализации в Москве, Санкт-Петербурге и Липецкой области эксперимента по сдаче ОГЭ только по двум предметам», — заявил официальный представитель Генпрокуратуры РФ Андрей Иванов.

В трех регионах вместо четырех экзаменов выпускники девятых классов могут сдать только два. И этого будет достаточно для поступления в колледж.

На контроле Генпрокуратуры России находятся также вопросы, связанные с зачислением в вузы и средне-специальные учебные заведения детей участников специальной военной операции.