В центре Москвы вспыхнул сильный пожар

Сильный пожар вспыхнул в центре Москвы. По данным 5-tv.ru, возгорание произошло на крыше элитного жилого комплекса, расположенного на улице Тимура Фрунзе.

На месте работают экстренные службы. Сведений о пострадавших не поступало. Детали инцидента выясняются.

Очевидцы тем временем делятся в соцсетях кадрами с места ЧП, на которых запечатлен поднимающийся черный столб дыма.

Как сообщил дептранс Москвы, движение по улице Тимура Фрунзе перекрыто в районе дома № 2 в связи с возгоранием.

Ранее в этот день крупный пожар произошел в торговом центре в Ростове-на-Дону. Как рассказывал 5-tv.ru, огонь сначала охватил фасад здания, а после перекинулся на кровлю соседнего пятиэтажного жилого дома, из которого успели эвакуировать 15 человек.