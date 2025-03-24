В центре Москвы вспыхнул сильный пожар
Над местом ЧП поднимается ввысь черный столб дыма.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru
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Сильный пожар вспыхнул в центре Москвы. По данным 5-tv.ru, возгорание произошло на крыше элитного жилого комплекса, расположенного на улице Тимура Фрунзе.
На месте работают экстренные службы. Сведений о пострадавших не поступало. Детали инцидента выясняются.
Очевидцы тем временем делятся в соцсетях кадрами с места ЧП, на которых запечатлен поднимающийся черный столб дыма.
Как сообщил дептранс Москвы, движение по улице Тимура Фрунзе перекрыто в районе дома № 2 в связи с возгоранием.
Ранее в этот день крупный пожар произошел в торговом центре в Ростове-на-Дону. Как рассказывал 5-tv.ru, огонь сначала охватил фасад здания, а после перекинулся на кровлю соседнего пятиэтажного жилого дома, из которого успели эвакуировать 15 человек.
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