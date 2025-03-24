Огонь перекинулся на жилой дом: в ТЦ в Ростове-на-Дону вспыхнул пожар

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист Срочная новость 35 0

Огонь с горящего ТЦ перекинулся на соседний жилой дом в Ростове-на-Дону

Фото, видео: Telegram/МЧС России/mchs_official; 5-tv.ru

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На месте ЧП работает 100 спасателей.

Крупный пожар произошел в торговом центре (ТЦ) в Ростове-на-Дону. Огонь сначала охватил фасад здания, а после перекинулся на кровлю соседнего пятиэтажного жилого дома. Об этом сообщили в МЧС РФ.

Открытое горение кровли ТЦ на Буденновском проспекте, распространившееся на площади 300 квадратных метров, было ликвидировано, в то время как крыша соседнего здания продолжает гореть.

«Кровля соседнего здания горит на 800 квадратах. Из дома эвакуированы 15 человек», — сообщили в ведомстве.

Там уточнили, что к тушению привлечены 100 спасателей и 29 единиц пожарной техники.

Сведений о пострадавших не поступало.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что центральный рынок загорелся на площади 800 «квадратов» в Великом Новгороде.

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