Огонь перекинулся на жилой дом: в ТЦ в Ростове-на-Дону вспыхнул пожар
Огонь с горящего ТЦ перекинулся на соседний жилой дом в Ростове-на-Дону
Фото, видео: Telegram/МЧС России/mchs_official; 5-tv.ru
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На месте ЧП работает 100 спасателей.
Крупный пожар произошел в торговом центре (ТЦ) в Ростове-на-Дону. Огонь сначала охватил фасад здания, а после перекинулся на кровлю соседнего пятиэтажного жилого дома. Об этом сообщили в МЧС РФ.
Открытое горение кровли ТЦ на Буденновском проспекте, распространившееся на площади 300 квадратных метров, было ликвидировано, в то время как крыша соседнего здания продолжает гореть.
«Кровля соседнего здания горит на 800 квадратах. Из дома эвакуированы 15 человек», — сообщили в ведомстве.
Там уточнили, что к тушению привлечены 100 спасателей и 29 единиц пожарной техники.
Сведений о пострадавших не поступало.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что центральный рынок загорелся на площади 800 «квадратов» в Великом Новгороде.
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