«Она была очень лучезарная»: Алла Довлатова почтила память Ларисы Голубкиной

Телеведущая пришла на церемонию прощания, которая проходит в столичном храме Святителя Николая Чудотворца.

Телеведущая Алла Довлатова пришла на церемонию прощания с народной артисткой РСФСР Ларисой Голубкиной, которая проходит в столичном храме Святителя Николая Чудотворца.

Знаменитость с теплотой вспоминает актрису и отмечает, что таких светлых и добрых людей очень мало.

«Она всегда улыбалась, всегда была очень лучезарная, любящая эту жизнь. Такого позитивного человека, конечно, трудно встретить еще. Очень светлая, добрая, улыбчивая яркая, позитивная», — рассказала она.

По словам Довлатовой, впервые она увидела Ларису Голубкину на экране в роли Шурочки Азаровой в кинокартине «Гусарская баллада» и была очень впечатлена этой работой. Спустя много лет ей удалось лично познакомиться с легендарной артисткой. В жизни она впечатлила Довлатову не меньше, чем на экране.

«Я была удивлена, потому что она была точно такой же. Есть ощущение, что ей все время 18», — вспоминает актриса.

Церемония прощания с Ларисой Голубкиной началась в 11:00. У церкви размещен большой черно-белый портрет актрисы — все желающие могут оставить венки и цветы.

Проводить артистку в последний путь также пришли актрисы Людмила Максакова, Ксения Таран, Вера Алентова и Мария Миронова, телеведущий Андрей Малахов и многие другие знаменитости.

Ларисы Голубкиной не стало 22 марта в возрасте 85 лет. Известно, что последние годы она боролась с раком.

Актриса широко известна советскому и российскому зрителю своей игрой в фильме «Гусарская баллада», а ее личная жизнь привлекала ярким браком с Андреем Мироновым. Супруга она пережила почти на 40 лет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Бедроса Киркорова похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.