Бедроса Киркорова похоронили на Троекуровском кладбище в Москве

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 54 0

Народного артиста РФ проводили в последний путь под громкие аплодисменты.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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Народного артиста РФ Бедроса Киркорова проводили в последний путь на Троекуровском кладбище в Москве под громкие аплодисменты. Соответствующие кадры оказались в распоряжении 5-tv.ru.

На фоне звучала композиция исполнителя «Посмотри, какая луна». На церемонии прощания, которая проходила в Большом траурном зале Троекуровского кладбища, присутствовали родные и близкие артисты, включая сына Филиппа Киркорова с детьми Аллой-Викторией и Мартином, а также большое количество знаменитостей.

Среди них — народные артисты РФ Валерия, Григорий Лепс и Стас Михайлов, продюсер Иосиф Пригожин, актеры Екатерина и Александр Стриженовы. Проводить Бедроса Киркорова в последний путь также пришли пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова и посол Болгарии в РФ Атанас Крыстин.

Известно, что певца похоронили рядом с народным артистом РФ Борисом Клюевым и модельером Валентином Юдашкиным — на 21-м участке кладбища. Данный участок также называют аллеей деятелей искусств.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Песков назвал Бедроса Киркорова уникальной личностью.

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