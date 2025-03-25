СК РФ возбудил уголовные дела по факту ранения сотрудника ТАСС в Курской области

Накануне корреспондент получил травмы из-за обстрела украинских боевиков.
Фото: © РИА Новости/Константин Михальчевский
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Главное военное следственное управление СК России возбудило уголовные дела по факту ранения корреспондента ТАСС в Курской области. Об этом сообщает Следственный комитет РФ.
Накануне журналист получил травмы из-за обстрела украинских боевиков Суджанского района региона. Нацисты ВСУ целенаправленно били по жилому массиву, после чего обозреватель получил осколочные ранения.
Уголовные дела возбуждены по статьям 205-й УК РФ (террористический акт) и 144-й УК РФ (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста). В данный момент ведомство устанавливает все обстоятельства преступления и всех причастных боевиков к совершению теракта против мирных граждан.
Ранее 5-tv.ru рассказал, каким запомнили погибшего корреспондента «Известий» Александра Федорчака. Воспоминаниями о смелом военкоре поделились коллеги, работавшие бок о бок с ним и также не раз попадавшие под обстрелы ВСУ.
Кроме того, друзья признались, что если бы не военные события, Александр наверняка занимался бы мирными темами, он хотел стать спортивным корреспондентом
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