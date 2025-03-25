СК РФ возбудил уголовные дела по факту ранения сотрудника ТАСС в Курской области

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 25 0

Накануне корреспондент получил травмы из-за обстрела украинских боевиков.

СК РФ возбудил уголовные дела по факту ранения сотрудника ТАСС в Курской области

Фото: © РИА Новости/Константин Михальчевский

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Главное военное следственное управление СК России возбудило уголовные дела по факту ранения корреспондента ТАСС в Курской области. Об этом сообщает Следственный комитет РФ.

Накануне журналист получил травмы из-за обстрела украинских боевиков Суджанского района региона. Нацисты ВСУ целенаправленно били по жилому массиву, после чего обозреватель получил осколочные ранения.

Уголовные дела возбуждены по статьям 205-й УК РФ (террористический акт) и 144-й УК РФ (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста). В данный момент ведомство устанавливает все обстоятельства преступления и всех причастных боевиков к совершению теракта против мирных граждан.

Ранее 5-tv.ru рассказал, каким запомнили погибшего корреспондента «Известий» Александра Федорчака. Воспоминаниями о смелом военкоре поделились коллеги, работавшие бок о бок с ним и также не раз попадавшие под обстрелы ВСУ.

Кроме того, друзья признались, что если бы не военные события, Александр наверняка занимался бы мирными темами, он хотел стать спортивным корреспондентом

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СК РФ возбудил уголовные дела по факту ранения сотрудника ТАСС в Курской области

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