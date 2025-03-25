Хотел стать спортивным журналистом: каким запомнили погибшего корреспондента Александра Федорчака

Судьба распорядилась иначе, но он отдавал всего себя работе военкора.

Последний репортаж Александра Федорчака вышел в эфир два дня назад. Он работал под Луганском и постоянно выезжал в так называемую проблемную зону недалеко от передовой.

Воспоминаниями о смелом военкоре поделились коллеги, работавшие бок о бок с ним и также не раз попадавшие под обстрелы ВСУ. Кроме того, друзья признались, что если бы не военные события, Александр наверняка занимался бы мирными темами, он хотел стать спортивным корреспондентом. Подробности рассказывает корреспондент «Известий» Станислав Григорьев.

За четыре дня до гибели Александр выложил на своей странице в социальной сети сообщение: «Фронт активен с двух сторон, и стало опаснее! Маленький ролик! Анонс! Не последний».

«Краснолиманский участок фронта — один из самых непредсказуемых. Сейчас наши двигаются в сторону Торского. Все очень активно, мы возвращаемся сюда, продолжаем работать. Ждите, скоро будет контент», — обращался к подписчикам Александр Федорчак.

Он находился под Луганском и делал новостные репортажи. Обычно это несколько выездов поближе к передовой в так называемую проблемную зону — там, где может достать вражеская артиллерия и дроны. Один такой выезд оказался роковым.

«В результате обстрела со стороны вооруженных формирований Украины поселка Михайловка Луганской Народной Республики, по предварительным данным, погибли журналист МИЦ „Известия“, сотрудники съемочной группы телеканала „Звезда“, а также иные гражданские лица», — говорилось в сообщении Следственного комитета России.

Это сообщение Следственного комитета России, который уже возбудил уголовное дело по статьям «Убийство» и «Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов». Подробности трагедии сейчас уточняются. Но уже известно, что Александр вместе с несколькими коллегами попал под сильный артобстрел. Погиб сам и вместе с ним еще несколько человек. В их числе оператор и водитель телеканала «Звезда».

«Чуть больше года назад мы так же попали под обстрел, кассетные боеприпасы, маленькие шарики размером четыре миллиметра, чудом выжили», — вспоминает корреспондент «Известий» Алексей Полторанин.

Кто был на боевых действиях, тот знает — ВСУ не церемонятся ни с гражданскими, ни с журналистами. Скорее наоборот — стараются убить побольше и тех, и других. Уже фирменным почерком стало нанесение двойного удара по одной точке с небольшой разницей во времени. Это чтобы достать пожарных и врачей, которые приезжают забирать раненых. Федорчак работал в «Известиях» не так давно, но сотрудникам, бывшим и нынешним, запомнился только с хорошей стороны.

«Всегда помогал, всегда рассказывал, всегда встречал, знакомил с пресс-офицерами, с ребятами военными, и вот он душу, можно сказать, открывал мне», — рассказал корреспондент «Известий» Владислав Харченко.

«Сейчас искал наши совместные фотографии, видео, думал, много их будет. А там всего несколько кадров. Но на некоторых даже, когда стоим на позициях в Артемовске, видно, какой ты был, Саша, храбрый и смелый», — вспоминает корреспондент НТВ Даниил Левин.

Если бы не военные события, Александр почти наверняка занимался бы абсолютно мирными темами. Его тянуло к спорту. Он признавался друзьям, что хотел стать спортивным корреспондентом. Был ярым болельщиком «Спартака». На всевозможных состязаниях был не только репортером, но и участником.

Но судьба распорядилась иначе. Одна военная командировка следовала за другой. Одно место фронта было страшнее другого. Курская область, Белгородская, ЛНР, ДНР.

Эта смерть — не единственная в редакции «Известий». До этого погибли корреспонденты Семен Еремин и Александр Мартемьянов.

«Что-то мне нечасто попадаются новости, что прицельным огнем уничтожены украинские журналисты или, не дай бог, иностранные. А вот в отношении наших корреспондентов это слышно довольно часто», — удивляется гендиректор ТРК «Крым» Вадим Первых.

Ему было всего 28 лет, из которых три последних года он посвятил работе в зоне СВО. Однокурсники по Таврической академии им. Вернадского вспоминают — он рвался туда, где горячо.

«Когда произошла трагедия в „Крокусе“, он сказал, что хочет быть в Москве. Что хочет помочь людям. Он всегда был таким самоотверженным. Готовым положить себя», — вспоминает корреспондент телеканала 78 Диана Чуприна.