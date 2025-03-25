Россия предлагает возобновление Черноморской инициативы в новом формате

Россия выступает за возобновление Черноморской инициативы, но на этот раз в приемлемом для всех сторон формате. Об этом сообщил глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров в эфире Первого канала после переговоров России и Штатов в Эр-Рияде.

Министр отметил, что киевскому режиму верить на слово нельзя, поэтому новая зерновая сделка должна будет заключаться в приемлемой для всех форме.

«Запад делал все, чтобы как можно больше выгораживать Украину и как можно больше наказывать Россию. Поэтому генеральный секретарь ООН (Антониу Гутерриш. — Прим. ред.) через год после действия той Черноморской инициативы развел руками и сказал, что у него ничего не получается», — отметил Лавров.

Также министр иностранных дел подчеркнул, что президентам двух мировых держав — Владимиру Путину и Дональду Трампу — постоянно докладывается об итогах переговоров России и США в Эр-Рияде. Российскую сторону представляли глава международного комитета Совета Федерации (СФ) Григорий Карасин и советник директора Федеральной службы безопасности (ФСБ) Сергей Беседа.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что новая террористическая атака, организованная киевским режимом, произошла на фоне переговоров в Саудовской Аравии. В день, когда делегации России и США обсуждали пути достижения мира. Диалог длился 12 часов.