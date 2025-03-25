Щелкайте на здоровье: как обычные семечки могут улучшить ваше самочувствие

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Анна Криушина
Анна Криушина 34 0

Диетолог Шебедя: семечки снижают риск развития онкологии

Щелкайте на здоровье: как обычные семечки могут улучшить ваше самочувствие

Фото: 5-tv.ru

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Этот продукт обладает уникальными полезными свойствами.

Семечки подсолнуха могут защитить от тяжелых заболеваний, укрепить нервы и даже помочь похудеть. Об этом в беседе с URA.RU рассказала диетолог Екатерина Шебедя.

По словам эксперта, такое лакомство может спасти от хронических заболеваний, так как содержит рекордное количество витамина Е — мощного антиоксиданта.

Исследования показывают, что регулярное употребление семечек снижает риск развития онкологических заболеваний на 30%.

Кроме того, этот продукт положительно влияет на сердечно-сосудистую систему. Благодаря оптимальному сочетанию жирных кислот в семечках нормализуется уровень холестерина. Всего 30 грамм в день снижают риск инфаркта на 15%.

Высокое содержание магния делает семена подсолнуха натуральным средством от стресса. Они особенно полезны при повышенных умственных нагрузках. А входящий в их состав цинк и комплекс витаминов группы В улучшает состояние кожи, волос и ногтей.

Для положительного эффекта диетолог рекомендует употреблять в пищу сырые семечки без добавления специй, не есть их слишком много и открывать скорлупу руками, а не зубами. Не стоит забывать и про внимательный выбор продукта в магазине: упаковка должна быть герметична, а срок годности составлять не более десяти месяцев.

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