Придется заземлиться: астропрогноз для всех знаков зодиака на апрель 2025 года

Профессиональный астролог Татьяна Рубина в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказала, чего стоит ждать от наступающего апреля: когда попытаться что-то поменять в жизни, а когда просто жить и не переживать по мелочам.

Апрель — уникальный месяц, в течении которого есть возможность сначала зарядиться физическими и духовными силами, а затем толково применить их для выполнения важных жизненных задач и заложить прочный материальный фундамент. Основная задача — это плавно перейти от активности к пассивности, заземлиться и усвоить полученные знания о мире и о себе.

Пока Солнце пульсирует в Овне, люди имеют большую силу и энергию, чтобы сделать любую работу с энтузиазмом. Стихия огня наделяет уверенностью, пылкостью, дарует любовь к жизни и юношеский задор. Трудно усидеть на месте, когда кипит такая жажда деятельности.

Однако в первую половину месяца сложно надолго сохранить интерес в отношении определенной идеи или цели. Неуправляемость, импульсивность и частая смена настроения является и причиной появления недоброжелателей в окружении.

Активная энергия Марса в водной стихии Рака добавит волнения и также может нарушить душевное равновесие. Не забывайте прислушиваться к внутреннему голосу и не поддаваться сиюминутному импульсу при принятии решений. Поддержка друзей и использование информационных технологий помогут как в домашних делах, так и в осуществлении крупных проектов. Также необходимо брать инициативу в свои руки и вдохновлять окружающих безграничной верой в успех.

Именно в этот период «звезда королей» — Юпитер — образует к Солнцу аспект, называемый «формулой счастья и процветания». Это взаимодействие предоставляет исключительные возможности демонстрации лучших качеств и собственной значимости, наделяет повышенным оптимизмом и благородством, помогает в спортивной, политической, международной и научной деятельности, раскрывает творческие возможности.

До понедельника ретро Меркурий все еще оторван от реальности и провоцирует затруднения в обучении, общении, работе с информацией и документами. По-прежнему выходит из строя техника, возникают задержки в поездках. Но с 7 апреля для реализации идей и целей больше не будет помех и можно смело двигаться вперед на пути интеллектуальной деятельности, заключать договоры, общаться, обучаться и обмениваться информацией. Знак Рыб делает ум чувствительным и склонным воспринимать все, что связано с искусством, мистикой, психологией. Ведь усиливается образное мышление, воображение и интуиция. Это хорошее время для творчества, саморазвития, медитаций.

С 16 апреля сфера интересов поменяется и загорится искрометными идеями Овна. Представители этого знака почувствуют энтузиазм и желание активно заниматься разносторонними делами, взять роль посредника или проявить мастерство при ведении переговоров.

Энергия Плутона поможет с помощью глубокого анализа отчетливо увидеть причинно-следственную связь между событиями и скрытые мотивы людей, усилит проницательность и убедительность в речи. Что делает удачным это время для исследовательской работы и применения техники продаж. Также потрясающий эффект даст получение навыков экстремального вождения, занятия нейрогимнастикой и другие.

Очень важным и чувствительным днем месяца станет 13 апреля. Во-первых, человечество встретит полнолуние на оси Овен-Весы, что акцентирует важность баланса между личными интересами и интересами других. Однако, эти эмоциональные дни приправлены энергией Марса, что склоняет к резкости и нежеланию идти на компромиссы. Наши действия будут во многом зависеть как от собственных эмоций, так и от активности партнеров.

Договариваться все-таки придется. Благодаря все тому же Юпитеру, можно рассчитывать на помощь от авторитетных и профессиональных людей, а также духовных наставников, способных вдохновить мудрыми советами. Это плодотворное время для делового сотрудничества, основанного на взаимопонимании и отсутствии разногласий.

Во вторых, Венера возвращается в директ. До 13 апреля она все еще гонится за фантазией идеальных отношений. В лучшем случае, это поиск источника вдохновения от соприкосновения с миром искусства и красоты. Влияние Марса повышает эмоциональность, но наделяет способностью оказать кому-либо действенную помощь.

С понедельника 13 апреля, можно, наконец, встрепенуться от морока и взглянуть на сферы отношений и финансов более рационально, оценить реальное положение дел. Хорошо бы заняться пересчетом бюджета, проанализировать текущую ситуацию с партнерами. Рекомендовано привнести элемент обновления в отношения. Иначе может возникнуть некоторое охлаждение и проверка надежности чувств. Если имеются сложности с выражением чувств, необходимо сделать жест примирения через конкретные дела. Отношения, построенные на принципах любви, искренности и взаимоподдержки, имеют все шансы на укрепление. У многих пар начнется переход на новый, более серьезный уровень.

С 18 апреля мужественный принцип Марса начинает ярко проявляться в огненной стихии Льва. Усиливается влияние мужских гормонов. Сильной половине хочется больше внимания и лестных отзывов. Они готовы проявлять темперамент в любовных отношениях. У всех лучшие качества начинают проявляться тогда, когда есть внимание к его персоне. Поэтому в эти дни особенно благоприятна самопрезентация и участие в рекламных кампаниях, посещения театров и мест для развлечения, организация детских праздников или обучающих лекций. Стремление к самореализации поможет преодолеть любые препятствия.

Однако запас огненной энергии и демонстративный стиль поведения лучше направлять в созидательное русло, например, заняться расширением профессиональных навыков. Можно добиться успехов в спорте, приложить силы для процветания своего дела, пройти тренинги личностного роста, претендовать на руководящие и административные должности, проявить харизму на сцене или трибуне спикера.

А вот 19 апреля Солнце попадет под власть Венеры в стабильный земной знак Тельца. Усиливается тяга к материальным ценностям и получению телесных удовольствий. Залог успеха — упорство, настойчивость и терпеливость в любых делах. Благоприятно решать финансовые и имущественные вопросы, приобретать красивые, качественные и дорогие вещи, проводить процедуры красоты. Включение Светила в напряженную фигуру с участием Марса и Плутона приводит к обострению в вопросах власти и сферы влияния. При этом каждому дается ресурс реализовать свой потенциал и способность противостоять трудностям.

Новолуние в Тельце — 27 апреля. Это мощный период для закладки фундамента будущих проектов, творческий идей и новых дел. К тому же, первые лунные сутки — это отличное время для загадывания желаний. Стоит попробовать провести ритуал на увеличение финансовой емкости. Главное, не торопиться получить результат моментально. Энергетическое подключение Марса и Плутона к точке новолуния заставит выйти из состояния застоя и инертности. Креатив, новые технологии, творческая искра в способе зарабатывания денег и применения своих талантов станут весьма актуальными.

В последний день месяца Венера возвращается в Овен. На фоне этого станет трудно удержаться от инициативы в знакомствах. Наступит время незабываемых свиданий.

Лилит в Скорпионе добавит страсти и сексуальности в водоворот любви. Сексапильный образ, яркий макияж и насыщенные цвета выгодно выделят вас среди окружающих.

Деньги можно заработать быстро и также быстро тратить. Прибыль принесет индустрия спорта и промышленности, административный ресурс, средства массовой коммуникации, краткосрочные бизнес-проекты. Перспективно сотрудничество с партнерами из стран Востока. Хорошим вложением окажется абонемент в спортзал, курс массажа, расширение производства и бизнеса, приобретение режущих инструментов и нагревательных приборов.

Звезды каждому предоставят шанс для прорыва и новых возможностей, направят энергию и запал в нужное русло, помогут при решении практических вопросов. Главное в этот период — суметь заложить фундамент благополучия, материальной обеспеченности и процветания.

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