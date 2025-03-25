Путин проводит заседание Совета по культуре и искусству

|
Наталья Мулько
Наталья Мулько 25 0

В ходе встречи президент поздравил сотрудников сферы с профессиональным праздником.

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Президент России Владимир Путин проводит заседание Совета по культуре и искусству. Встреча проходит в формате видеоконференции, сообщается на сайте Кремля.

Российский лидер выразил надежду, что встреча получится «насыщенной и плодотворной». Он подчеркнул, что в настоящий момент состав Совета значительно обновлен, а также представляет почти все направления культурной сферы России. В связи с этим глава государства поприветствовал новых коллег.

Кроме того, заседание проходит в День работника культуры. Владимир Путин поздравил сотрудников этой сферы, поблагодарил их за профессионализм и самоотверженный труд. Он подчеркнул, что деятелями культуры являются не только известные «звезды» первой величины, но и сотрудники музеев, библиотек, детских школ искусств, театров.

«Культура напрямую влияет на решение многих вопросов социального и экономического характера и, прежде всего, на задачи воспитания подрастающих поколений граждан, которым предстоит определять будущее России», — добавил президент.

В заключение глава государства подчеркнул, что одна из главных миссий Совета — помочь молодому поколению пронести через всю жизнь, а также передать своим детям любовь к Родине, ее истории и культурному наследию.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин выступил с речью на вручении премии в области литературы и искусства.

-1° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 47%
83.87
-0.77 91.53
0.10
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 марта для всех знаков зодиака

Последние новости

18:59
Певица Овсянникова назвала Аврору Кибу женой Григория Лепса
18:43
Путин проводит заседание Совета по культуре и искусству
18:36
Число пострадавших при взрыве газа в Махачкале выросло до четырех человек
18:27
Лавров: Киев ударил по станции в Судже и обвинил в этом Россию
18:12
Суд оставил право за дочерью распоряжаться творческим наследием Василия Шукшина
18:11
Подвиг журналиста: Александр Федорчак награжден за героизм посмертно

Сейчас читают

Минобороны: ВСУ продолжают атаки на российские энергообъекты
Ларису Голубкину похоронили на Троекуровском кладбище в Москве
«Она была очень лучезарная»: Алла Довлатова почтила память Ларисы Голубкиной
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🌓Чем опасен коридор затмений с 7 марта по 5 апреля 2025
🧙Не всем повезло: что стало с актерами из Гарри Поттера
Новые правила для владельцев собак с 1 марта 2025 в России
Кто ты из корейской дорамы по знаку зодиака — гороскоп