Путин выступил с речью на вручении премии в области литературы и искусства

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 63 0

Мероприятие проходит в Екатерининском зале Сенатского дворца Кремля.

Фото, видео: kremlin.ru; 5-tv.ru

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Президент России Владимир Путин поздравил работников культуры с их профессиональным днем и выступил с речью во время Церемонии вручения премии в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества за 2024 год. Мероприятие проходит в Екатерининском зале Сенатского дворца Кремля.

«Я сердечно поздравляю с днем работника культуры вас и всех ваших коллег: литераторов и музыкантов, художников и артистов, зодчих, сотрудников театров, музеев и библиотек», — сказал российский лидер.

Президент добавил, что этот праздник учрежден в знак глубокого уважения к тем, кто трудится в этой сфере, так как своими достижениям они утверждают значимость традиций и ценностей, которые составляют суть культуры России.

В своей речи Путин отметил лауреатов премии, одной из которых стала солистка Мариинского театра Рената Шакирова.

«Рената с блеском исполняет сложнейшие партии классической и современной хореографии, и это по достоинству ценят и коллеги, и многочисленные поклонники балета», — говорит президент.

Среди других представителей культуры Путин выделил дирижера Ивана Никифорчина, сказав, что его хор вошел в число лучших творческих коллективов России. Также он стал самым молодым педагогом в истории кафедры оперно-симфонического дирижирования столичной консерватории и возглавил Московский государственный академический симфонический оркестр.

В своей речи Путин упомянул директора центра классической и традиционной архитектуры Алексея Капустина, который занимается сбережением и возрождением исторических центров российских городов и монастырских ансамблей.

Путин поприветствовал также творческих руководителей Ансамбля песни и пляски имени Локтева, балетмейстера Марину Егорову, хормейстера Анну Аверьяненко и художественного руководителя Леонида Фраткина.

Президент отметил, что все лауреаты — по-настоящему творческие и талантливые люди, которые держат связь между поколениями и наполняют атмосферу культурной среды светом своего вдохновения и созидания.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин обратил внимание на нехватку школ в Краснодарском крае. Российский лидер встретился с губернатором региона.

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