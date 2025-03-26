Голос и вторая мама вороны Каркуши: ушла из жизни Галина Марченко

Ушла из жизни легендарная артистка, которую далеко не все телезрители знают в лицо, но очень многие — миллионы — помнят ее голос. Это Галина Марченко, драматическая актриса и кукловод, отдавшая полвека передаче «Спокойной ночи, малыши!», 25 лет игравшая ворону Каркушу. Ей было 88 лет, и только два года назад она ушла на покой.

«Вторая мама» вороны Каркуши Галина Марченко

Мудрац Александра/ТАСС

С уходом Галины Александровны Каркуша осиротела во второй раз. Ее «первая мама» Гертруда (Гера) Суфимова скончалась в 1998-м. К этому моменту Марченко уже давно работала в программе, но озвучивала других героев. Суфимова родилась в 1927 году, она была самой возрастной в коллективе. Впрочем, это не мешало полностью отдаваться своему делу: если было нужно, на натурных съемках она и на дерево могла забраться, ведь ее героиня — птичка.

Гера Александровна озвучивала крошку-ворону с 1982 года. Прежде она не была связана с куклами, а служила в Театре на Малой Бронной. В 1995-м получила почетное звание народной артистки России. Последние свои дни она провела в Доме ветеранов сцены имени Яблочкиной, что находится в Москве в районе Измайловского парка. Похоронена на Николо-Архангельском кладбище. На надгробной плите выгравирован портрет актрисы, а рядом — портретик Каркуши.

Так вышло, что герои «Спокойной ночи, малыши!», несмышленыши, не стареют, в отличие людей, вдохнувших в них жизнь. Артисты как будто отдают себя — и персонажам, и маленьким телезрителям. Судя по немногим интервью этих актеров, о своей творческой судьбе, своеобразной, буквально скрытой от публики под столом, они нисколько не жалели. Галина Марченко называла своих коллег семьей, а Каркушу — своей главной любовью.

Жизнь вне времени: какого быть артистом для самых маленьких

Колесникова Наталья/ТАСС

Как рассказывала Галина Александровна нижегородским журналистам из передачи «Время в лицах», до телевидения она много работала в театре и на эстраде, читала литературные произведения и помаленьку складывала карьеру. Она даже не предполагала, что однажды попадет на экран и задержится на целых 50 лет именно там.

Марченко родилась в Москве 16 января 1937 года, в 1959-м окончила Высшее театральное училище имени Щепкина при Академическом Малом театре, потом еще режиссерские курсы Щукинского училища, до 1972-го входила в труппу Центрального детского театра и сотрудничала с Ульяновской, Калининской, Куйбышевской филармониями. В 1975 году Марченко по воле случая оказалась на Центральном телевидении.

«Я попала на телевидение не первым исполнителем. Я пришла на роль Мишутки, был такой маленький Мишутка, который разговаривал таким голосом хрипатым, и его все обижали. Потом почему-то не стали на него писать, ушел редактор, но не в этом дело. Но я работала, заменяя всех кукол. И Каркушу в том числе. А потом умерла Гера Александровна, которая была первая. Она (Каркуша) была громкая, немножечко скандальная, базарная такая. Я ей немножечко возраст снизила и чуточку добавила каких-то красок — и кокетства, и доброты. Я ее изменила немножко», — вспоминала артистка.

С тех пор тряпичная ворона и драматическая актриса стали родными. Это можно было определить невооруженным глазом. Даже во время интервью Галина Александровна периодически вступала в диалог со своей «подопечной», называла ее ласково заей, признавалась — иногда они даже ссорятся, потому что Каркуша «капризная и вредная девка». Та отвечала: «Сама такая».

Без любви работать в передаче «Спокойной ночи, малыши!» невозможно

Колесникова Наталья /ТАСС

Марченко говорила, что не относится к программе как к месту трудоустройства. Для нее коллектив стал семьей. Сотрудники шоу ходили друг к другу в гости, скучали в перерывах между съемками, поддерживали и заботились. Вместе с другими артистами она играла свою забавную роль десятилетиями, постепенно и относиться к ним стала особенно тепло, по-родственному. И для каждого куклы очень быстро превратились из реквизита в самых близких друзей.

«Они для нас живые. Мы друг друга любим, мы друг друга знаем, и это действительно какая-то такая семья. А это не может передаваться через экран, тем более что такие отношения в каких-то шоу, передачах редко существуют… Но никогда не надоедает, потому что я тоже в это играю… Это очень радует и иногда спасает, дает силы. И ты живешь вне времени, вне возраста, вне плохого состояния здоровья. Ты ее берешь в руки, и ты уже как ребенок с ней играешь», — отмечала Марченко.

Игра в куклы побеждает возраст и возвращает в детство

О команде «Спокойной ночи, малыши!» Галина Александровна говорила с восхищением. Даже костюмеры, которым нужно было шить платьица и комбинезончики для кукол, относились к делу со всей серьезностью. Подумаешь, скажете вы, надо всего лишь придумать простой детский наряд для игрушки! Но в каждый новый стежок специалисты, телевизионные профессионалы, вкладывали душу.

«Иначе нельзя. Надо действительно любить эту игру, этих кукол, эту передачу», — подчеркивала актриса.

Как писали коллеги Марченко по программе в некрологе, именно в студии раскрылись в полной мере ее богатые актерские данные. Она быстро освоила сложную технику работы с куклой и покорила зрителей своим голосом. За долгую карьеру Галина Александровна сыграла многих кукольных сказочных персонажей: мальчиков и девочек, ежиков и белочек, Хрюшу, Степашку, и других. И в каждого вкладывала частицу своей души.

«Каркуша стала моей главной любовью, основным событием в моей пестрой актерской жизни. И изменить ей я не могу. Теперь мне часто говорят, что мы с Каркушей похожи друг на друга. Посмотрите сами! Значит — это не случайность, а судьба!» — делилась легенда в одном из интервью.

«Спокойной ночи, малыши!» — более 60 лет на экранах большой страны

Мудрац Александра/ТАСС

С 1 сентября 1964-го и до сих пор эта передача согревает зрителей в вечерние часы и готовит деток ко сну. Ведущие рассказывают занимательные истории, делятся полезными знаниями, учат ребят доброте и честности, прививают правильные ценности. Поросенок Хрюша, зайчик Степашка, щенок Филя и ворона Каркуша уже не просто звезды, они стали одними из главных символов телевидения в России, за 60 лет они не потеряли узнаваемости и не лишились аудитории. Программа росла, менялась, подстраивалась под эпохи, но суть ее всегда оставалась неизменной. Она всегда радовала маленьких поклонников и дарила им спокойствие перед сном.

Идея принадлежит главному редактору детских и юношеских программ Центрального телевидения Валентине Федоровой. Во время поездки в ГДР она увидела мультисторию о песочном человечке. Это немецкая детская передача перед сном Unser Sandmännchen, снятая с помощью покадровой анимации. Кукла была создана по образу Оле Лукойе — персонажа Ганса Христиана Андерсена. По возвращении на родину Федорова собрала творческую группу и приступила к работе — написанию сценариев, придумыванию декораций и кукол.

Популярные артисты с гордостью рассказывают детям сказки на ночь

Первые выпуски представляли собой картинки с закадровым текстом, позже появились кукольные представления и небольшие пьесы с участием артистов МХАТа и Театра сатиры. Главными героями стали Буратино и заяц Тепа, а еще куклы Шустрик и Мямлик, они приглашали в гости малышей и актеров, которые рассказывали им сказки. В 1968-м появился пес Филя, его 20 лет озвучивал Григорий Толчинский, после него — Игорь Галуненко, Сергей Григорьев и Андрей Нечаев.

Каркушу после Суфимовой и Марченко начала играть Ирина Ланкина. Заяц Степашка с 1970-го и по сей день говорит голосом Натальи Голубенцевой. Наталья Державина говорила за Хрюшу более 30 лет, даже оставила ради него кукольный театр Сергея Образцова, а периодически и вовсе вела программу в одиночку. Сегодня Хрюшу играет Оксана Чабанюк.

Ведущими в разные годы были Владимир Ухин, знаменитый Дядя Володя, Валентина Леонтьева, Тетя Валя, Татьяна Судец, Татьяна Веденеева, Ангелина Вовк, Юрий Григорьев, композитор Юрий Николаев, Амаяк Акопян в образе Рахат Лукумыча, Мисс Вселенная Оксана Федорова, актриса Анна Михалкова и другие приглашенные звезды. Проект жив, его название не менялось ни разу, несмотря на множество метаморфоз. И в 2025 году юные зрители все еще ждут поучительных историй, сказок и мультфильмов, когда в эфире знакомая с детства передача.