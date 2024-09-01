«Спокойной ночи, малыши!» — любимая многими поколениями программа, которая вплотную вошла в повседневную жизнь детей и их родителей.

С 1 сентября 1964-го и до сих пор она привносит в вечерние часы уют и тепло, создавая атмосферу, в которой ребята могут готовиться ко сну, наполняясь положительными эмоциями.

Ведущие программы вот уже 60 лет рассказывают не только занимательные истории, но и прививают детям правильные ценности — доброту, честность, щедрость и отзывчивость. А их уроки делают программу не просто развлечением, но и образовательным инструментом.

Кроме того, постоянные персонажи Хрюша, Степашка, Филя и Каркуша стали настоящими друзьями для маленьких зрителей.

В разные годы «Спокойной ночи, малыши!» переживала изменения, адаптируясь к новым реалиям, но основа осталась неизменной — вечное стремление дарить детям радость и спокойствие перед сном. Эта программа продолжает жить в сердцах своих зрителей и укреплять семейные традиции.

Пятый канал собрал основные моменты из истории телепередачи.

История создания и герои «Спокойной ночи, малыши!»

Валентина Михайловна Леонтьева с куклой Тепой. 1960.г. Генде-Роте Валерий / ТАСС

Идея создания программы «Спокойной ночи, малыши!» возникла после визита главного редактора детских и юношеских программ Валентины Федоровой в ГДР, где она увидела мультфильм о песочном человечке.

Так, 26 ноября 1963-го начался активный период создания телепередачи: написание первых сценариев, подготовка эскизов декораций и кукол главных персонажей, разработка концепции.

Также в разработке передачи участвовали такие люди, как Александр Курляндский, Эдуард Успенский, Роман Сеф и прочие. Создатели долго обсуждали название: рассматривались разные варианты, такие как «Вечерняя сказка», «Спокойной ночи», «Сказка на ночь», «В гостях у волшебного человечка Тик-Так». Однако накануне премьеры было выбрано название — «Спокойной ночи, малыши!», которое оказалось столь удачным, что ни разу за всю историю программы не подверглось изменению.

И уже 1 сентября 1964-го на радость детям началась трансляция по Центральному телевидению. «Спокойной ночи, малыши!» стала первой детской передачей в стране.

С 1964 по 1991 год производством программы занималось Гостелерадио СССР. Первые выпуски представляли собой картинки с закадровым текстом. Позже появились кукольные представления и небольшие пьесы, в которых принимали участие артисты МХАТа и Театра сатиры.

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В кукольных спектаклях главным действующими лицами были Буратино и заяц Тепа — первые герои программы, а также куклы Шустрик и Мямлик, созданные в театре Сергея Образцова. В телепередачу также приглашались дети-дошкольники и театральные актеры, которые рассказывали им сказки.

Первой куклой, которая осталась до современных выпусков, стал пес Филя в 1968-м. Его голосом на протяжении 20 лет (до своей скоропостижной смерти) был актер Григорий Толчинский. Позже озвучиванием «друга человека» занимался Игорь Галуненко, который эмигрировал в США в 1991-м. С 1991 по 2013 год голос Фили принадлежал Сергею Григорьеву, а затем эстафету принял Андрей Нечаев.

Ворону Каркушу долгое время озвучивала актриса Гертруда Суфимова, после ее кончины эту роль взяла на себя Галина Марченко, а теперь эта обязанность Ирины Ланкиной.

Валентина Леонтьева ведет телепередачу «Спокойной ночи, малыши!» 1960 г. © РИА Новости

Но главные трудоголики программы «Спокойной ночи, малыши!» — это заслуженная артистка России Наталья Голубенцева, которая озвучивает зайца Степашку с 1970-го и по сей день, а также заслуженная артистка России Наталья Державина, говорившая за поросенка Хрюшу более 30 лет. Державина ради роли Хрюши даже оставила любимый кукольный театр Сергея Образцова и на протяжении многих лет стала настолько близка к своему персонажу, что ей иногда доверяли вести программу в одиночку. Теперь же Хрюша говорит голосом Оксаны Чабанюк.

Советские дети не были избалованы подобным контентом, поэтому передача становилась все популярнее и популярнее, особенно в первой половине 1970-х. Тогда она представляла собой короткую интермедию, в основном на моральные и воспитательные темы, а также показ мультфильмов.

Ведущие программы «Спокойной ночи, малыши!»

Съемки детской телевизионной передачи «Спокойной ночи, малыши!» 1978 г. Николай Малышев / ТАСС

Самым первым ведущим программы «Спокойной ночи, малыши!» был заслуженный артист РСФСР Владимир Ухин, или, как его называли маленькие зрители, Дядя Володя. Его добрая улыбка сразу расположила к себе малышей, поэтому вплоть до 1992-го он оставался бессменным ведущим.

Народная артистка СССР Валентина Леонтьева, которую также по-семейному называли Тетя Валя, сумела подобрать ключик к детским сердцам и стала любимицей малышей. Она вела программу практически с самого ее «рождения» и до начала 90-х. Существует легенда, что в редакцию приходило множество писем от детей, адресованные Тете Вале, с просьбами никогда не уходить в отпуск и передать привет Филе, Хрюше и Степашке.

Заслуженная артистка РФ Татьяна Судец вела «Спокойной ночи, малыши!» на протяжении 25 лет, начиная с 70-х годов. Выпуски с ней с нетерпением ждали все маленькие зрители Советского Союза, а после этого они сладко засыпали. Среди кукольных героев ей особенно нравился Хрюша. Она считала, что этот персонаж похож на всех мальчишек, так как является таким же энергичным и непослушным, но при этом добрым и любознательным.

Заслуженную артистку РФ Татьяну Веденееву в роли ведущей помнят те, кому сейчас около 40 лет. Она подарила детям своего поколения множество увлекательных историй и незабываемых эмоций. На 15 минут программы она становилась для них кем-то вроде второй матери, будучи красивой, доброй и заботливой.

Диктор Центрального телевидения СССР Ангелина Михайловна Вовк и кукольные персонажи. 1979 г. Николай Малышев / ТАСС

Народная артистка РФ Ангелина Вовк в период расцвета «Спокойной ночи, малыши»! работала диктором Центрального телевидения, однако, по собственному признанию, ей сложно было поддерживать серьезное выражение лица на протяжении всего эфира и не улыбаться. Но такой настрой идеально подходил для детской программы. К слову, в 70-х именно она стала ведущей, когда один из ее будущих коллег опоздал на эфир, и ей пришлось временно его заменить. В итоге это привело к тому, что на протяжении 20 лет она исполняла роль тети Лины.

Юные зрители с радостью ее приняли и с нетерпением ждали момента, когда она снова появится на экране. Кроме того, когда в 90-е годы страна проживала не лучшие времена, а сама программа была близка к закрытию, именно Ангелина Вовк попросила денег у банкиров на новые декорации, ремонт студии и кукол. Так она помогла детям оставаться счастливыми перед сном.

Заслуженного артиста России Юрия Григорьева считали самым веселым ведущим телепередачи в 80-90-е. Он много шутил, был очень добрым и даже находил время для встреч со своими маленькими зрителями.

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Народный артист РФ Юрий Николаев, который был уже известен зрителям по «Утренней почте», пришел в «Спокойной ночи, малыши!» в 90-е и снова завоевал любовь детишек своей обаятельной улыбкой. Также и заслуженный артист РФ Амаяк Акопян, когда появился в детской программе в образе Рахат Лукумыча, уже был известным иллюзионистом. Малышей привлекали его яркие наряды, а волшебные фокусы будоражили детские умы.

Мисс Вселенная Оксана Федорова и актриса Анна Михалкова вот уже более 20 лет желают юным зрителям добрых снов. Они также неоднократно признавались, что от маленьких поклонников получают множество писем и рисунков.

Также в разное, но непродолжительное время ведущими «Спокойной ночи, малыши!» были такие известные люди, как Юрий Куклачев, Александр Леньков, Дмитрий Хаустов, Григорий Гладков, Виктор Бычков, Дмитрий Маликов, Николай Валуев и Михаил Пореченков.

Интересные факты «Спокойной ночи, малыши!»

Персонажи Степашка, Филя и Хрюша. 1979 г. Николай Малышев / ТАСС

Были и такие моменты в биографии программы «Спокойной ночи, малыши!», когда после кончины Леонида Брежнева она один день — 11 ноября 1982 — не выходила в эфир. Во время траура по телевизору показали несколько выпусков, которые Валентина Леонтьева вела вместе с Филей. После похорон Генерального секретаря ЦК КПСС шоу столкнулось с творческим кризисом, и использование кукольных героев, особенно Хрюши, было под запретом.

На протяжении всей траурной первой половины 1980-х годов, вплоть до смерти Юрия Андропова в 1984-м, а затем и Константина Черненко в 1985-м, ведущие выходили в эфир без кукольных друзей. В это время редакция получила огромное количество писем от зрителей с просьбами вернуть любимых Хрюшу и Степашку. С приходом Михаила Горбачева в 1985-м все кукольные персонажи вновь появились на экранах.

В 1986-м программа впервые вышла за пределы студии. Съемки проводились в Цирке на Цветном бульваре, в кукольном театре Образцова и в Театре зверей имени Дурова, а также в Московском зоопарке.

Владимир Ухин, Сергей Григорьев (Филя) и Гертруда Суфимова (Каркуша) ведут передачу «Спокойной ночи, малыши!», 1987 г. © РИА Новости / Марина Юрченко

Осенью 1991-го Детская редакция переехала из Шаболовки в Останкино. В это время программа столкнулась с очередным творческим кризисом: существовала угроза ее закрытия. Однако благодаря многочисленным обращениям зрителей телепередачу удалось сохранить, но с некоторыми изменениями. В начале января 1992-го она была переведена со второго канала на 1-й канал Останкино и начала производиться РГТРК «Останкино».

С 1994-го «Спокойной ночи, малыши!» начали выпускать в негосударственной телекомпании «Класс!». Но с момента создания ОРТ в 1995-м она начала выходить из разных студий.

29 июня 2001-го она последний раз появилась в эфире на ОРТ. Основной причиной закрытия стало то, что проект выходил в прайм-тайм без рекламных вставок, что не приносило дохода каналу. Поэтому ближе к завершению эфиров время выпусков сократилось до шести минут вместо заявленных в сетке 15, а оставшееся время заполнялось анонсами и рекламой.

С сентября 2001-го передача начала выходить на канале «Культура». Однако, поскольку этот канал не охватывал все регионы России, в марте 2002-го телешоу переехало на РТР (теперь «Россия-1»). Тогда же и появился новый герой по имени Мишутка. К сожалению, актер Игорь Капатов, озвучивающий данного персонажа умер в 2024-м.

Заставка и колыбельная «Спокойной ночи, малыши!»

Ведущая Оксана Федорова во время съемок телепередачи. Колесникова Наталья / ТАСС

Первая заставка увидела свет в 1965-м и была выполнена в черно-белом цвете. На ней изображались часы с двигающимися стрелками. В то время программа «Спокойной ночи, малыши!» не имела фиксированного времени выхода, и автор заставки, художница Ирина Власова, каждый раз устанавливала время заново. К 1974-му заставка приобрела цвет.

Музыка к известной песенке «Спят усталые игрушки» принадлежит композитору Аркадию Островскому, а стихи написаны поэтессой Зоей Петровой. Исполняли эту песню Валентина Дворянинова, позже заслуженная и народная артистка РСФСР Валентина Толкунова и заслуженный артист РСФСР и народный артист РФ Олег Анофриев.

Песня звучала на фоне заставки, где были изображены маленькая девочка, медведь, белочка и часы. В 1981-м появилась заставка в форме пластилинового мультфильма, разработанная Александром Татарским. Каждый день недели заставка менялась — с понедельника по воскресенье количество зрителей у экрана увеличивалось (в понедельник только девочка, а в воскресенье уже шесть игрушек). Также каждый день разные предметы трансформировались в месяц, а затем в колокольчик.

Стоит отметить, что в советское время колыбельная из «Спокойной ночи, малыши!» даже входила в репертуар Большого детского хора Центрального телевидения и Всесоюзного радио, исполнявшего ее А капелла.

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В конце 1986-го заставка и музыкальное оформление снова изменились. Вместо телевизора и игрушек на фоне появились нарисованный сад и птицы на шляпе доброй волшебницы. Эта версия стала известна как «темная». Заслуженная артистка РСФСР и народная артистка РФ Елена Камбурова исполняла колыбельную «Спи, моя радость, усни…», и среди зрителей вновь возникли нарекания к новой заставке из-за пугающего вида зайца.

В 1988-м была представлена новая заставка, созданная режиссером Мстиславом Купрачем. В ее основе лежала «Колыбельная» из фильма «Цирк» написанная композитором Исааком Дунаевским в исполнении народной артистки СССР Тамары Милашкиной. Главными персонажами выступили Солнышко, Месяц и Мальчик-космонавт. Эта заставка не продержалась долго, вероятно, из-за своей продолжительности, составившей три минуты 13 секунд.

В начале 90-х заставка была переработана и приобрела более современный вид: добавились белые звезды и месяц, а цвет заставки стал фиолетовым. В финале вместо колыбельной демонстрировались сменяющиеся изображения мультипликационных персонажей, засыпающих на экране, среди которых появился дремлющий Филя.

В сентябре 2001-го, после переноса программы с Первого канала на телеканал «Культура» в эфир была возвращена заставка 1997-го, так как предыдущая принадлежала именно Первому и не могла быть использована на другой «кнопке».

Затем, в марте 2002-го, после перехода на РТР, вернулась заставка с пластилиновой анимацией Татарского, которая не транслировалась с 1997-го. Эта заставка была немного модернизирована — с помощью компьютерной графики были добавлены облака, месяц в сапогах и другие элементы, а в конце появлялось название программы. В закрывающей заставке облака формировали надпись «Спокойной ночи, малыши!».

С осени 2006-го по 19 июня 2014-го использовалась слегка обновленная версия заставки 2002-го: исчезло название программы в финале, но сохранились основные детали.

С 23 июня 2014-го заставка стала ближе к советскому оригиналу — голубой фон был заменен на красный, синий, оранжевый.

Вот уже 60 лет передача «Спокойной ночи, малыши!» не стоит на месте, она развивается вместе с детьми. За годы своего существования она пережила множество обновлений, сменились ведущие, появились новые персонажи, но дух программы остался неизменным. Она по-прежнему дарит малышам радость и тепло, помогая им погрузиться в мир сказок и приключений, а также подготавливает их ко сну.