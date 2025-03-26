Лавров напомнил о «колоссальной ошибке» Байдена в отношении РФ

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Лавров напомнил об ошибке Байдена в отношении России

Фото, видео: www.globallookpress.com/Kenny Holston/The New York Times

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Новая администрация Белого дома же теперь разгребет ошибки предыдущей.

Европейские покровители киевского режима всеми способами пытаются сорвать договоренности между Москвой и Вашингтоном. Об этом заявил глава нашего МИД Сергей Лавров.

Более того, по словам министра, европейские лидеры теряют чувство реальности. И каждый день доказывают свою политическую несостоятельность. Администрация Трампа в этом смысле разумна и прагматична. Но главное — осознает первопричины украинского конфликта.

«Трамп сказал четко, что про НАТО надо забыть. И нечего было даже эту тему ворошить. Но Байден совершил колоссальную ошибку и отказался слушать Российскую Федерацию, настаивая, что Украина будет в НАТО, и создавая тем самым нам неприемлемые угрозы», — отметил Лавров.

Как заявил Лавров, в администрации Трампа прекрасно понимают еще одно законное требование России — вопрос территорий. Регионы, где провели референдумы, всегда были русскими — по религии, языку и традициям.

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