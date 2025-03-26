Возможное завершение санкционной войны США в отношении России и перезапуск зерновой сделки по итогам переговоров в Эр-Рияде сейчас анализируют все мировые СМИ. Они называют договоренности большим шагом к достижению мира. Как сообщили в Белом доме, Украина согласилась обеспечивать безопасность судоходства.

Вот только доверять словам Зеленского и его команды вряд ли стоит, заявили в нашем МИД. Чтобы договоренности начали работать, нужен четкий приказ Киеву из Вашингтона. О ключевых условиях, которые обозначила Москва, расскажет корреспондент «Известий» Марина Кравцова.

«США заявляют: Россия и Украина договорились о безопасной навигации в Черном море» — с заголовками как под копирку вышли ведущие мировые СМИ: The New York Times, Bloomberg, Al Jazeera пишут об успехе переговоров в Эр-Рияде.

«Примечательно, в заявлении говорится, что США будут работать над освобождением рынков для России. Очевидно, что это большая выгода для Москвы», — сообщили в NBC.

По оценкам экспертов, черноморская инициатива позволит обеспечить зерном больше 100 миллионов человек по всему миру. Для России это не только гуманитарный вклад и экономические перспективы, но и стратегический успех. Мировые рынки уже отреагировали: биржевые котировки крупнейших североамериканских и канадских производителей удобрений подешевели в среднем на 4%, а вот акции ведущих российских компаний в этой сфере прибавили около 5%. И это на фоне только заявлений об отмене санкций.

«Это большой шаг вперед. Важно, чтобы Россия снова была интегрирована. США и Россия подали пример, в Эр-Рияде была найдена дипломатическая развязка, пусть пока и в небольшом формате, но все же дипломатическое решение», — отметил член сената Берлина Гуннар Линдеманн.

И на этот раз никаких авансов. Кремль перечислил обязательные условия для выполнения черноморской инициативы: она начнется, только если Россельхозбанк подключат к SWIFT, отменят санкции против российских агропроизводителей и страховых компаний, разблокируют торговое финансирование, снимут ограничения на российские суда и их обслуживание, а также возобновят поставки сельхозтехники и комплектующих. США уже рассматривают, как выполнить эти требования.

Зеленский тем временем из своего бункера обвиняет Россию в манипуляциях.

«Они пытаются извратить договоренности и фактически обмануть и наших посредников. Якобы тишина в Черном море зависит от снятия санкций, якобы датой начала тишины по энергетике является 18 марта», — отметил лидер украинского режима.

И это при том, что именно боевики ВСУ продолжают атаки по энергетическим объектам на территории России. В привычном им стиле, провокациями и массовыми атаками дронов, запущенных с якобы коммерческих судов, ВСУ сорвали и предыдущую зерновую сделку, ввозили оружие через «зерновые коридоры».

«Продовольствие пойдет в Азию, в Африку, пойдут удобрения. Все, для Глобального Юга большая проблема будет решена. И важно, что Россия идет на этот шаг, наши отношения и так были неплохие, а будут еще лучше. И США здесь подыграют», — сообщил политолог Дмитрий Солонников.

Саму сделку из гуманитарной Украина превратила в способ обогатить уже богатых, своим зерном кормила Европу — Испанию, Италию, Нидерланды, до нуждающихся стран Африки и Афганистана дошли лишь 3% продовольствия. В этот раз ориентир будет на экспорт российского зерна и удобрений, а досмотр грузов будет обязательным.

«Поставки российской стороны могли быть гораздо больше в рамках зерновой сделки, если бы все условия соблюдались. И, конечно, Россия могла бы заработать намного больше средств, то есть речь вполне могла бы идти о дополнительных десятках и сотнях миллионов долларов», — считает экономист Максим Чирков.

Несмотря на конструктивный диалог между Москвой и Вашингтоном, британцы продолжают гнуть линию конфронтации и об ослаблении санкций говорить не хотят. А по данным французского телевидения, в Елисейском дворце черноморскую инициативу оценили как правильную, но недостаточную для «длительного прекращения огня».

«Абсурд в том, что сейчас американцы вместе с русскими говорят о завершении санкционной войны, в то время как европейцы, наоборот, давят на газ и мчатся все быстрее в безумие, вводят новые санкции. Последний пакет санкций был принят совсем недавно. Эта ситуация показывает, насколько безумны западные элиты, особенно на Британских островах», — полагает австрийский геополитический аналитик Патрик Поппель.

И об этом открыто уже говорят в Вашингтоне на самом высоком уровне. Введение пошлин — сейчас главный инструмент давления на Британию и ЕС.