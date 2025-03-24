Прокуратура Кубани начала проверку после нападения стаи собак на подростков

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 46 0

Прокуратура Кубани начала проверку после нападения стаи собак на подростков

Прокуратура Кубани начала проверку после нападения собак на подростков

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

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Агрессивные животные набросились на детей, когда те осматривали трассу для мотокросса.

После нападения стаи собак на троих подростков прокуратура Усть-Лабинского района Краснодарского края начала проверку. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

Инцидент произошел на улице Энгельса в городе Усть-Лабинск. Агрессивные животные напали на подростков, когда те осматривали трассу для мотокросса. В результате двое детей возрастом 12 и 13 лет, а также 18-летний парень были госпитализированы с глубокими ранами разных частей тела.

«Они госпитализированы в травматологическое отделение Центральной районной больницы», — добавили в прокуратуре.

Известно, что в настоящий момент жизни пострадавших ничего не угрожает.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, почему старых мер для владельцев собак недостаточно. Заводчикам может грозить уголовная ответственность в случаях, когда их халатность приводит к гибели людей. Речь идет о лишении свободы на срок до трех лет. Ввиду того, что в последнее время участились случаи нападения домашних животных на людей, эти перемены кажутся закономерными, считают эксперты.

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Прокуратура Кубани начала проверку после нападения стаи собак на подростков

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