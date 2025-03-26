Ассоциация журналистов БРИКС обратилась в ЮНЕСКО из-за убийств военкоров России

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Дарья Корзина
Дарья Корзина Эксклюзив 35 0

Директор департамента защиты прав обозревателей просит обеспечить сотрудников прессы безопасностью.

Ассоциация журналистов обратилась к ЮНЕСКО из-за убийств военкоров РФ

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Ассоциация журналистов БРИКС обратилась в ЮНЕСКО с призывом вмешаться в ситуацию с убийствами российских корреспондентов во время выполнения своих профессиональных обязанностей. Об этом 26 марта 5-tv.ru рассказал директор департамента защиты прав журналистов БРИКС Иван Мельников.

Он напомнил, что, согласно Женевской конвенции, убийства журналистов являются недопустимыми, независимо от места их работы. Мельников подчеркнул, что все сотрудники средств массовой информации, как внутри своей страны, так и за рубежом, должны иметь защиту, предусмотренную третьей статьей декларации ЮНЕСКО, принятой еще в 1978 году.

В своем обращении к генеральному директору ЮНЕСКО Одре Азуле он настоятельно попросил принять меры для обеспечения безопасности российских корреспондентов.

«Нельзя делать вид из-за политических разногласий, что проблемы с убийствами журналистов из России не существует, и необходимо не допустить дискриминации российских журналистов», — написал Мельников.

В последние дни несколько военных корреспондентов стали жертвами нападений в зоне конфликта. Среди убитых — военкор «Известий» Александр Федорчак. 

Ранее 5-tv.ru писал, что в память о погибшем военкоре Федорчаке на телебашне в Симферополе разместили надпись и фото.

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