Залужный признался, что ВСУ случайно перенаправляли свои дроны в Румынию

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Так неумело, по заявлению экс-главкома Вооруженных сил Украины, боевики Незалежной используют средства радиоэлектронной борьбы.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Ukrainian Presidential Press Off; 5-tv.ru

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Военное командование Украины перенаправляло ударные беспилотники — свои и российские — в Румынию. Очередную порцию откровений выдал экс-главком ВСУ, а ныне — посол в Великобритании Валерий Залужный. Он признался, что румыны не раз предъявляли ему претензии — ВСУ так использовали средства радиоэлектронной борьбы, что дроны улетали к соседям.

«Румыны мне звонили, говорили: ты включил свои РЭБы, беспилотники полетели к нам, говорят. А я им: «Так сбивайте. У вас 40 (самолетов. — Прим. ред.) F-16 стоит», — вспоминает Залужный.

Также Залужный заявил, что никакой коллективной обороны в НАТО не существует, пятая статья устава альянса не работает, ее никто не соблюдает и на нее никто не рассчитывает. По словам экс-главкома ВСУ, это прекрасно знают в Польше, Прибалтике, да и в той же Румынии. Альянс никак не отреагировал на происшествия на румынской территории.

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