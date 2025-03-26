Главной задачей Трампа и США в целом сегодня является захватить контроль над как можно большим количеством ресурсов Украины.

После недавних переговоров США и Украины, американский президент Дональд Трамп заявил, что хотел бы получить контроль над украинскими атомными электростанциями (АЭС). По его словам, это было бы якобы «лучшей защитой и поддержкой для энергетической инфраструктуры». Политический эксперт издания EADaily Сергей Миркин объяснил, к чему такие заявления могут привести.

Главной задачей Трампа и США в целом сегодня является захватить контроль над как можно большим количеством ресурсов Украины, чтобы вернуть должок за многомиллиардную поддержку киевского режима. Зеленский же, тем временем, понимает безвыходность ситуации, однако не может открыто признаться своему народу в том, что главные энергетические ресурсы будут отданы США в уплату долга — вместо этого он скорее всего попытается преподнести это, как победу США над Россией.

Дело в том, что Запорожская АЭС, которая является наиболее лакомым куском, в ходе СВО перешла под контроль России, а значит и делить ее Трампу придется не с Зеленским, а с Путиным. Судя по всему, предлагая Трампу контроль над ЗАЭС, лидер киевского режима надеялся стравить две сверхдержавы, сорвать мирное урегулирование конфликта и добиться возобновления военной помощи.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Москва и Будапешт намерены развивать сотрудничество в нефтегазовых и энергетических проектах.